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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün hizmete açılacak: Yüksek Hızlı Tren hattında 8 durak yer alacak

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda sona gelindi. İki il arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek hat, bugün hizmete açılacak. Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında 8 durak yer alacak. Peki Ankara Sivas YHT hangi duraklardan geçiyor? Ankara Sivas YHT bilet fiyatları ne kadar?

09:48 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ankara ve Sivas arasındaki mesafeyi azaltacak olan yeni hızlı tren hattı açılıyor.

Ankara ve Sivas arasındaki mesafeyi azaltacak olan yeni hızlı tren hattı açılıyor.

Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisiyle 2009 yılında Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınması ile tanıştı. Daha sonra bu hattı, 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 2014 yılında Ankara-İstanbul ve Konya- İstanbul hatlarının devreye alınması takip etti.

Ankara-Sivas arası Hızlı Trenle kaç dakika olacak?

Son olarak 2022 yılı ocak ayında Konya-Karaman Hattı da hizmete sunuldu. Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da yarın hizmete açılacak. Üç ili doğrudan ilgilendiren Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaşı konforlu ekonomik seyahat imkanına kavuşturacak.

Ankara Sivas YHT bilet fiyatları ne kadar?

Açılışı yapılacak olan Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı fakat açılışı gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın trenin bir hafta süreyle ücretsiz olacağını açıklaması bekleniyor.

Ankara Sivas YHT hangi duraklardan geçiyor?

Ankara Sivas YHT hattında 8 durak yer alacak. Bu güzergahta bulunan duraklar şu şekilde:

  1. Elmadağ,
  2. Kırıkkale,
  3. Yerköy, Yozgat,
  4. Sorgun,
  5. Akdağmadeni,
  6. Yıldızeli,
  7. Sivas

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılışı yapılacak olan Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Hattımızla Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate, Ankara-Yozgat arasını 1 saate indirdik. Projemizle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanmasıyla bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşımızı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturuyoruz.

Ankara-Sivas HT hattı
, İstanbul dahil olmak üzere Konya, Eskişehir gibi illerimizden gelecek birçok yolculumuza ev sahipliği yapacak. Böylece Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hızlı tren güzergahında yer alan 11 ilimize doğrudan, bu illerimize komşu 9 ilimize de dolaylı olmak üzere toplam 20 ilimizdeki, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 52'sine hızlı tren hizmeti sunacağız."

#Ankara
#sivas
#hızlı tren
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
41 dakika önce
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