Ankara TOKİ sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

İlk Evim sosyal konut projesinde Ankara kura tarihi belli oldu. TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan Çayırhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek, Gölbaşı Gerder, Mamak, Haymana ilçelerinde belli olacak. Peki, 2023 Ankara TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, güncel takvim ile son bilgiler.

Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Ankara TOKİ kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. TOKİ Ankara’da ilk konut kura çekilişi Gölbaşı Gerder’de saat 10:00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahipleri çekilen kura neticesinde belli olacak.

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Ankara TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Ankara sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Ankara TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ Ankara kura çekimi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

TOKİ Ankara kura çekiliş tarihleri

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

9 Ocak: Saraycık

10 Ocak: Gölbaşı Gerder

11 - 12 Ocak: Mamak

Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

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Ankara’da TOKİ konutları nerede ne kadar yapılacak?

TOKİ Ankara Sincan Yenipeçenek’te 4 bin 800, Etimesgut’ta 3 bin 800, Mamak’ta 3 bin 645, Sincan Saraycık’ta bin 626, Gölbaşı’nda bin 545, Kahramankazan’da 800 ve Polatlı’da 700 konut yapıcak.

Ankara Ayaş 4. etap 300 / 250000 sosyal konut projesi 300 adet konut

Ankara Bala 3. etap 160 / 250000 sosyal konut projesi 160 adet konut

Ankara Beypazarı 150/250000 sosyal konut projesi 150 adet konut

Ankara Çamlıdere 2. etap 100 / 250000 sosyal konut projesi 100 adet konut

Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu 3800 / 250000 sosyal konut projesi 3.800 adet konut

Ankara Evren 150 / 250000 sosyal konut projesi 150 adet konut

Ankara Gölbaşı Gerder 1545/ 250000 sosyal konut projesi 1.545 adet konut

Ankara Haymana 200/250000 sosyal konut projesi 200 adet konut

Ankara Kahramankazan 800 / 250000 sosyal konut projesi 800 adet konut

Ankara Kızılcahamam 63 / 250000 sosyal konut projesi 63 adet konut

Ankara Mamak 3645 / 250000 sosyal konut projesi 3.645 adet konut

Ankara Nallıhan Çayırhan 100/250000 sosyal konut projesi 100 adet konut

Ankara Polatlı 700 / 250000 sosyal konut projesi 700 adet konut

Ankara Sincan Saraycık 1626/ 250000 sosyal konut projesi 1.626 adet konut

Ankara Sincan Yenipeçenek 4800 / 250000 sosyal konut projesi 4.800 adet konut

Ankara Şereflikoçhisar 311 / 250000 sosyal konut projesi 311 adet konut