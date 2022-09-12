Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacak Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. İşte Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz." ifadesiyle duyurduğu projenin ayrıntıları belli oldu. Proje, vatandaşların kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi olmasını amaçlıyor. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak. Sosyal konut projesine başvurular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeye ilişkin detayları açıklamasının ardandan başlaması bekleniyor. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da ve Ankara’da yapılacak.

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TOKİ sosyal konut başvuru şartları

TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

TOKİ sosyal konut projesi ücreti ve taksit sayısı kaç?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

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Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

TOKİ sosyal konut projesi kampanyası

TOKİ arsa bedeli ne kadar?

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

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Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

TOKİ Ankara projeleri hangi ilçelerde inşa edilecek?

2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etmeyi hedefleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başkent Ankara projeleri için start verdi.

Toplu Konut İdaresi Ankara projeleri kapsamında 2 bin 109 konut yer alacak. Söz konusu projeler Çubuk, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde inşa edilecek.

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Ankara Sincan 5. Bölge 1. Etap 488 konut

Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 5. Bölge 1. Etap 488 Adet Konut , 20 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 19 Eylül 2022 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek

Ankara Sincan 6. Bölge 2. Etap 573 konut

Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 6. Bölge 2. Etap 573 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri İşi ihalesi 28 Eylül 2022 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

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