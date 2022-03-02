Özgün Yarın Ankarada okullar tatil mi? 2 Mart Perşembe Ankara kar tatili
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Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 2 Mart Perşembe Ankara kar tatili

Başkent Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyordu. Hava sıcaklıklarının oldukça düştüğü Ankara'da 3 Mart Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorguluyor. Yarın Ankara'da okullar tatil olacak mı? Ankara'da 3 Mart Perşembe günü okullar tatil mi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada 3 Mart Perşembe okullar tatil mi?
KAR TATİLİ

Bu akşam saatlerinde Ankara'da etkili olması beklenen kar yağışının ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, yarın Ankara'da yarın 3 Mart perşembe kar tatili olacak mı?

ANKARA'DA 3 MART PERŞEMBE (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği 3 Mart Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıda bulunmuştu. Ancak 3 Mart Perşembe günü okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ANKARA VALİLİĞİ 3 MART PERŞEMBE HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren Ankara’nın güney ve doğusunda (Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Bala, Gölbaşı, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren) yoğun kar yağışı beklendiğinden vatandaşlarımızın meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kar Yağışı Uyarısı https://t.co/lWjH615onk pic.twitter.com/Scz1kZkUBF

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