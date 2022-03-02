Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 2 Mart Perşembe Ankara kar tatili

Bu akşam saatlerinde Ankara'da etkili olması beklenen kar yağışının ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, yarın Ankara'da yarın 3 Mart perşembe kar tatili olacak mı?

ANKARA'DA 3 MART PERŞEMBE (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği 3 Mart Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıda bulunmuştu. Ancak 3 Mart Perşembe günü okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ANKARA VALİLİĞİ 3 MART PERŞEMBE HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren Ankara’nın güney ve doğusunda (Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Bala, Gölbaşı, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren) yoğun kar yağışı beklendiğinden vatandaşlarımızın meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

REKLAM

Kar Yağışı Uyarısı https://t.co/lWjH615onk pic.twitter.com/Scz1kZkUBF