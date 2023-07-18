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Ankara'da toplu taşımaya büyük zam: Yeni bilet tarifeleri 3 gün içinde güncellenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ücretlerinde önemli bir zam kararı aldı. Bugün UKOME'de alınan kararla birlikte Ankara'da toplu taşıma bilet fiyatları yüzde 57 zamlandı. Ulaşım zammı başkentte 3 gün içinde uygulamaya başlanacak. Peki Ankara’da tam, indirimli bilet ne kadar oldu?

15:04 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Ankara’da tam, indirimli bilet ne kadar oldu?

Ankara’da tam, indirimli bilet ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan KDV ve ÖTV zamlarının ardından Başkent Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün zam görüşmesi için toplandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi UKOME toplu ulaşım zamları için kararını açıkladı.

Ankara’da tam, indirimli bilet fiyatları ne kadar?

Bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL’den 15 TL’ye, indirimli bilet de 4 TL’den 7.5 TL’ye yükseldi. Zam, 3 gün içinde uygulamaya konulacak.

UKOME toplantısında alınan kararla 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle 6.5 lira olan tam kart 9.5 liraya, 3.5 lira olan öğrenci kartı4.75 liraya, öğrenci abonmanı ise aylık 90 liradan 140 liraya yükselmişti.

#ankara
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#ulaşım zammı
16 dakika önce
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Ankara'da toplu taşımaya büyük zam: Yeni bilet tarifeleri 3 gün içinde güncellenecek