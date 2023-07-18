Ankara’da tam, indirimli bilet ne kadar oldu?

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, daha önce operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin sosyal medya hesaplarını ve dijital materyallerini inceledi. İncelemelerde örgüt ile bağlantısı olduğu tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı.