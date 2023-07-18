Ankara’da tam, indirimli bilet ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan KDV ve ÖTV zamlarının ardından Başkent Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün zam görüşmesi için toplandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi UKOME toplu ulaşım zamları için kararını açıkladı.
Ankara’da tam, indirimli bilet fiyatları ne kadar?
Bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL’den 15 TL’ye, indirimli bilet de 4 TL’den 7.5 TL’ye yükseldi. Zam, 3 gün içinde uygulamaya konulacak.
UKOME toplantısında alınan kararla 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle 6.5 lira olan tam kart 9.5 liraya, 3.5 lira olan öğrenci kartı4.75 liraya, öğrenci abonmanı ise aylık 90 liradan 140 liraya yükselmişti.