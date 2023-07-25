Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
İlçeye bağlı Kisecik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Orman işletme müdürlüğü ekipleri, yerleşim yerlerini tehdit eden yangına kısa sürede müdahale etti. Yangını söndürmek için çalışmalar hem havadan hem karadan devam ediyor.