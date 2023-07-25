Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Orman işletme müdürlüğü ekipleri, yerleşim yerlerini tehdit eden yangına kısa sürede müdahale etti. Yangını söndürmek için çalışmalar hem havadan hem karadan devam ediyor.