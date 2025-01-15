antalya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre bugün Antalya'da hava durumunun 17 derece parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçeleri yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.