Antalya hava durumu ve bugün Antalya hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya’da sağanak yağışlı bir gün beklenirken hissedilen en yüksek sıcaklık 17, en düşük 13 derece olacak. Peki, Antalya'da yağış bekleniyor mu? Antalya'da yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre bugün Antalya'da hava durumunun 17 derece parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçeleri yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Antalya'da yağış olacak mı?
Rüzgarın güney, öğle saatlerine kadar sahil kesimleri kuzey ve doğu yönlerden hafif ,gece saatlerinden itibaren tüm bölge kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.