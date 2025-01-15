İstanbul resmen donacak: İzlanda soğuğu geliyor

AKOM, İstanbul ve Marmara genelinde İzlanda kaynaklı soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında şiddetli rüzgar beklendiği konusunda uyarıda bulundu.
Uyarı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgelerde hava nasıl olacak?
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile gece saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sğanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
Çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİVAS °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı.
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ARTVİN °C, 10°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin güneybatısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri kar yağışlı
KARS °C, -1°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı bulutlu