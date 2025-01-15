Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul resmen donacak: İzlanda soğuğu geliyor

İstanbul resmen donacak: İzlanda soğuğu geliyor

09:0915/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
İstanbul'da Ocak ayının ortasından itibaren kar yağışı bekleniyor
İstanbul'da Ocak ayının ortasından itibaren kar yağışı bekleniyor

AKOM, İstanbul ve Marmara genelinde İzlanda kaynaklı soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında şiddetli rüzgar beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

AKOM
'dan Marmara bölgesi için İzlanda soğukları uyarısı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada,
"İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor." if
adelerine yer verildi.

Uyarı yapıldı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, "
Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



Bölgelerde hava nasıl olacak?


MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


ÇANAKKALE °C, 5°C


Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu


EDİRNE °C, 2°C


Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı


İSTANBUL °C, 7°C


Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu


KIRKLARELİ °C, 3°C


Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı


EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


A.KARAHİSAR °C, 11°C


Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu


DENİZLİ °C, 16°C


Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı


İZMİR °C, 13°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı


MUĞLA °C, 11°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile gece saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


ADANA °C, 20°C


Parçalı zamanla çok bulutlu


ANTALYA °C, 17°C


Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak yağışlı


HATAY °C, 17°C


Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sğanak yağışlı


MERSİN °C, 20°C


Parçalı zamanla çok bulutlu


İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.


ANKARA °C, 8°C


Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu


ESKİŞEHİR °C, 9°C


Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu


KONYA °C, 12°C


Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu


SİVAS °C, 10°C


Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı.



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 7°C


Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı


DÜZCE °C, 7°C


Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu


SİNOP °C, 12°C


Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu


ZONGULDAK °C, 8°C


Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.


AMASYA °C, 8°C


Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu


ARTVİN °C, 10°C


Çok bulutlu


SAMSUN °C, 9°C


Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu


TRABZON °C, 11°C


Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin güneybatısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.


ERZURUM °C, 0°C


Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri kar yağışlı


KARS °C, -1°C


Parçalı zamanla çok bulutlu


MALATYA °C, 5°C


Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı


VAN °C, 6°C


Parçalı zamanla çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


DİYARBAKIR °C, 13°C


Parçalı ve çok bulutlu


GAZİANTEP °C, 14°C


Parçalı bulutlu


SİİRT °C, 13°C


Parçalı ve çok bulutlu


ŞANLIURFA °C, 16°C


Parçalı bulutlu




#AKOM
#Meteoroloji
#İstanbul

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da toplu taşıma zammı son dakika belli oldu: Marmaray, Metrobüs, öğrenci, taksi ve minibüs ücretleri ne kadar?