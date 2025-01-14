Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bağcılar'da 12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu öldüren saldırgan yakalandı

Bağcılar'da 12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu öldüren saldırgan yakalandı

11:5114/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Bağcılar'da evde çocuğu taşla öldüren şüpheli yakalandı
Bağcılar'da evde çocuğu taşla öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul Bağcılar'da evlerine giren kimliği belirsiz kişinin saldırdığı öne sürülen 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 5 yaşındaki kardeşi yaralandı. Yürütülen çalışmayla saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen 1 kişi yakalandı.

İstanbul Bağcılar'da evlerine giren kimliği belirsiz kişinin saldırdığı öne sürülen 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 5 yaşındaki kardeşi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir evde yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İncelemede, evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, 5 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığı belirlendi.


Yaralı A.S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


M.S'nin cenazesi incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna gönderildi.



1 şüpheli yakalandı


Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı.

İfadesi ortaya çıktı


Suriyeli olduğu öğrenilen şüpheli Zekeriya A. (51)'nın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve kendisinin elektrikçi olduğu için tamire gittiğini, kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuğun bu yüzden bıçak çektiğini kendisinin de taşla vurduğunu söylediği öğrenildi.




#Bağcılar
#saldırı
#suriye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim kampanyası ne durumda? 1.20 düşük faizli konut kredisi ile ev sahibi olunacak! Başvuru tarihi şartları belli oldu mu?