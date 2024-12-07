AÖF sınav saati ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bugün ve yarın uygulanacak olan Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara sınavları (vize) için heyecan dorukta. AÖF öğrencileri sınav binalarına saat kaçtan sonra alınmayacak, sınav tam saat kaçta başlayacak öğrenmek istiyor.