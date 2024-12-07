Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Takvime göre, AÖF'e kayıtlı öğrenciler, ilk dönemin ara sınavlarına 6-7 Aralık tarihlerinde katılım sağlayacak. AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? Açıköğretim sınavları kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte AÖF ara sınav oturum saatleri...
AÖF sınav saati ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bugün ve yarın uygulanacak olan Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara sınavları (vize) için heyecan dorukta. AÖF öğrencileri sınav binalarına saat kaçtan sonra alınmayacak, sınav tam saat kaçta başlayacak öğrenmek istiyor.
AÖF sınavı saat kaçta?
Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa’da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.
AÖF sınavları kaç dakika sürüyor?
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.
GÜZ DÖNEMİ AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ
Güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde 3 oturumda yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.