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AÖL soru ve cevapları için gözler MEB'de! 2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav

AÖL soru ve cevapları için gözler MEB'de! 2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav

Tuğba Güner
15:2527/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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AÖL
AÖL

AÖL soruları ve cevap anahtarı odsgm.gov.tr adresinden erişime açıldı. Açık öğretim lisesi cevpalarıyla birlikte ortaokul cevap anahtarı da yayımlandı. AÖL cevap anahtarı ekranında adaylar, 22-23 Mart'ta düzenlenen soruların doğru yanıtlarını görüntüleyebiliyor. Adaylar katıldıkları oturumlarda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını, sorgulama ekranın en alt kısmında bulabilirler. Peki AÖL soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? İşte, AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için cevap anahtarına yöneldi. 22-23 Mart 2025 tarihlerinde tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen sınavın soru ve yanıtları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesinde yayımlanacak. Peki, 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı, ne zaman duyurulacak? İşte, AÖL cevap anahtarı sorgulama!

AÇIK LİSE SINAV SONUÇ TARİHİ

21 Nisan 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.

AÖL 2. DÖNEM CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

AÖL soruları ve cevap anahtarı, basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Bakanlıktan “AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden cevap anahtarlarına ulabilecek. AÖL cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları A,B,C,D şıklı olarak yer alacak.



#AÖL
#açıköğretim lisesi
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