AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖL sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi sitesi üzerinden temin edebilecek. Adayların sınav günü, giriş belgeleri ve kimlikleriyle sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Sınav giriş belgesini ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde yapılacak. Sınavlar bugün iki oturum halinde gerçekleşecek. Adayların sınava katılabilmesi için sınav giriş belgelerini elektronik ortamda temin etmeleri gerekiyor. Sınav giriş belgesine erişmek isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi internet sitesi üzerinden giriş yaparak belgelerini alabilecek.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
2025 AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.
Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler, 21 Mart 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde sınav giriş belgelerini alabilecektir.
Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, sınav giriş belgesi alamayacaktır.