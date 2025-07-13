Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları için giriş yerleri 14 Temmuz Pazartesi günü erişime açılacak. Peki AÖL 3. dönem sınavı ne zaman sınav, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AÖL'de geçme notu kaç oldu? İşte detaylar.
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları için beklenen gün geldi. Açık öğretim lisesi sınava günler kala gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. Peki AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınavı ne zaman sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav ne zaman, sınav saat kaçta başlayacak?
Açık Lise sınavları üç oturumda düzenlenecek:
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 10.00
2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 14.00
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar, saat 10.00
AÖL'de geçme notu kaç oldu?
MEB Açık Lise geçme notu güncellendi. Açık öğretim okullarındaki ders geçme puanları, örgün eğitimle uyumlu hale getirildi.
- Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle açık öğretim ortaokulunda Türkçe dersinden 70, diğer derslerden 50, açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.
- Düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olacak şekilde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerden geçme notu 45'ten 50'ye yükseltilirken, ortaokullarda Türkçe dersinden ise 70 alma zorunluluğu getirildi.
- Alınan bilgiye göre, yeni düzenleme, açık öğretim okullarına ait yönetmelikler güncellenip birleştirildi ve açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokulu, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip liselerine ilişkin çatı bir yönetmelik hazırlandı.
- Buna göre, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerde 45 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırken, yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olması için açık öğretim ortaokulunda, Türkçe dersinden 70, diğer derslerden 50, açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alanlar o dersten başarılı sayılacak.