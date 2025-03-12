Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları için geri sayım devam ederken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) AÖL 2.dönem sınav giriş belgeleri için tarihi yayımladığı kılavuzla duyurdu. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, AÖL sınav takvimi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav yerleri ve tarihleri sınava çok az bir süre kala merak konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mart ayında yapılacak olan 2024 2025 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına kısa süre kala gözler de sınav yerleri açıklamasına çevrildi.
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Açık öğretim lisesi sınav giriş belgesi sınav öncesi adayların erişimine açılacak. Belirlenen takvime göre AÖL sınav yerleri 14 Mart 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AÖL sınav giriş belgesi belirlenen tarihte https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,
2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00' te
3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.