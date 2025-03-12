Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav yerleri ve tarihleri sınava çok az bir süre kala merak konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mart ayında yapılacak olan 2024 2025 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına kısa süre kala gözler de sınav yerleri açıklamasına çevrildi.