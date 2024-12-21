MEB açık lise sınavları 21 Aralık Cumartesi ve 22 Aralık Pazar günleri yüz yüze gerçekleştiriliyor. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 11 soru soruldu ve 25'er dakika süre verildi. Peki, MEB Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir?