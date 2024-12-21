Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı bu hafta sonu uygulanıyor. Açık Lise sınavları yılda 3 defa düzenleniyor. Merkezi sistemle ve test olarak uygulanan sınavlar 3 oturumda tamamlanıyor. Sınav sonuçları da 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. AÖL 1. dönem sınavını geride bırakan adaylar soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını sorguluyor. Açık öğretim lisesi soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı meb.gov.tr...
MEB açık lise sınavları 21 Aralık Cumartesi ve 22 Aralık Pazar günleri yüz yüze gerçekleştiriliyor. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 11 soru soruldu ve 25'er dakika süre verildi. Peki, MEB Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir?
AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak.
AÖL SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
AÖL soru ve cevap anahtarları http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacaktır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ NE ZAMAN, BU HAFTA SONU MU?
MEB açık lise sınavları 21 Aralık Cumartesi ve 22 Aralık Pazar günleri yüz yüze gerçekleştirilecek.
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DK?
Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek.
Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak.
Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.