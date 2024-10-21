Araç sorgulama sı plakadan yapılabiliyor. Peki Tramer hasar kaydı nasıl sorgulanır? Aracın kaza yapıp yapmadığını tramer hasar kaydı sorgulama sı yaparak öğrenebilirsiniz. Online olarak internet üzerinden ya da Sms olarak sorgulama yapabilirsiniz. İşte plakadan a raç sorgulama işlemleri ve hasar kaydı bilgileri.

PLAKADAN ARAÇ SORGULAMA





Açılan sekmede plaka ve sigortalı T.C. kimlik no ile hasar kaydını sorgulama işleminizi yapacaksınız; aracın plakasını, sigortalı T.C. kimlik numarasını ve güvenlik kodunu giriniz.

Plaka ve sigortalı vergi kimlik no ile hasar kaydını sorgulama işleminizi yapacaksınız; aracın plakasını, sigortalı vergi kimlik numarasını ve güvenlik kodunu giriniz.

Plaka ve sürücü T.C. kimlik no ile hasar kaydını sorgulama işleminizi yapacaksınız; aracın plakasını, sürücünün T.C. kimlik numarasını ve güvenlik kodunu giriniz.

Girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra “Ara" butonuna tıklayınız.

Almak istediğiniz aracın hasar kaydını sorgulama işlemini tamamlamış bulunmaktasınız.

SMS İle Hasar Kaydı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?





Turkcell, Türk Telekom veya Vodafone GSM operatörlerinden hangisini kullanmakta olduğunuz farketmeksizin 5664'e kısa mesaj atarak hasar kaydınızı sorgulayabilirsiniz.

5664 sorgulama hizmeti ücretli bir hizmettir.

e-Devlet ile plaka sorgulama

E-devlet sistemi üzerinde gerçekleştirilebilen online plaka sorgulama işlemi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sisteminde yer alan resmi araç bilgilerine erişim sağlanabildiğinden vatandaş tarafından son derece yoğun ve sık bir şekilde kullanılan dijital bir hizmet olarak öne çıkıyor. Böylelikle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün online araç sorgulama hizmetinden faydalanabiliyor. E-Devlet sistemi içerisinde EGM araç sorgulamasını yapabilmek için kullanılabilen yüksek güvenlikli e-Devlet giriş yöntemleri ise 'e-Devlet şifresi ile giriş', 'mobil imza ile giriş', 'elektronik imza ile giriş' ve 'T.C. kimlik kartı ile giriş' giriş penceresinden e-Devlet sistemine giriş yapabiliyor. E-Devlet sistemindeki e hizmetler kategorisindeki Emniyet Genel Müdürlüğü online plaka sorgulama ekranından sadece aracın plaka bilgisini girerek, sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Araçların tramer kayıtlarına ulaşmak isteyen kişilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sunulan SMS servisinden yararlanması ve araç tramer kaydı sorgulama yapması gerekmektedir. Araç tramer kaydı sorgulama işlemlerinde araçların tüm kaza bilgilerine erişim sağlanacağı için kolay bir şekilde kaza açısından bilgi sahibi olunacaktır. Sizler de alacağınız bir araç için ya da aracınızın önceki yıllardaki kaz durumunu öğrenmek için araç tramer kaydı sorgulama yapabilir ve kısa süre içerisinde bilgi alabilirsiniz.

Hasar sorgulama SBM tramer sorgulama

Hasar sorgulama SBM tramer sorgulama ile yapılabildiği gibi 5664 aracılığı ile yapılabilmektedir. Kaza raporlarının kayıt altına alınmış olduğu tüm hasarlar bu sistem üzerinden kolaylıkla görülebilmektedir. Fakat bazı kazalar kayıt altına alınmadığı için 5664 ile görülmeyebilmektedir. Bu sebeple ikinci el araç alacak kişiler sadece online hasar sorgulama yaparak araç almanın sıkıntı olabileceğini unutmadan hareket etmeleri gerekmektedir. Araç ile ilgili yapılan sorgulamaların büyük bir kısmı plaka ile yapıldığı için aracınızın plakası ile sisteme bilgi girişi yapmanız gerekmektedir. Önceki yıllarda araç sorgulama ve plaka detay bilgisine ulaşabilmek için trafik şube müdürlüklerine gidilmekte veya sigorta şirketlerine tek tek gidilerek araç kayıtlarının sistemde olup olmadığı hakkında bilgiler öğrenilmekteydi. Bu durum büyük bir zaman kaybına sebep olabileceği gibi sürekli doğru sonuç da vermeyebiliyordu.

Sigorta Bilgi Merkezi ile Tramer sisteminin oluşturulması da bu sıkıntıların bir nebze ortadan kalmasına sebep olmuştur. Zira araç sorgulama daha kolay bir hale gelmiş ve sürücüler nitelikli bilgiye ulaşma konusunda daha ulaşılabilir bir şekilde erişmişlerdir. Günümüzde plaka sorgulama ve araç bilgilerini öğrenme işlemi ikinci el araç alımlarında çok daha fazla kullanılmaktadır. Zira çeşitli sebeplerden ötürü bazı araç sahipleri kasko deldirmeme olayına girerek servis aracılığı ile değil de otomobil sanayi işletmelerinde kayıt dışı şekilde araç yaptırarak kazanın detaylarına ulaşılmasını engellemeye çalışır. Hal böyle olunca araç alırken yanlış bilgi ile hasarlı araç almak söz konusu olabilecektir. Son yıllarda Hasarlı aracı hasarsızmış gibi satan kişiler hakkında açılan davaların aleyhlerine sonuçlandığını düşünürsek mağdurların haklarını aramalarını önermekteyiz. Hasar sorgulama ve araç ile ilgili detaylara ulaşmak için muhakkak 5664 sms hattını kullanın bunun yanında almak istediğiniz aracın detaylı ekspertiz raporunun olmasına özen gösterin.







