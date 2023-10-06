GİB Vergi Borcu Sorgulama Ve Ödeme Ekranı

Vergi borcu sorgulama ve ödeme nasıl yapılır? Sorusu üzerine hazırladığımız bu haberden tüm detayları görebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB )

İnternet Vergi Dairesi sistemi üzerinden herhangi bir borcunuz olup olmadığını görebilir ve ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için gereken bağlantıları sizlerle paylaşıyoruz. İşte Vergi borcu sorgulama , ödeme işlemleri ve detaylı açıklamalar.

GİB VERGİ BORCU SORGULAMA

BB web sitesi üzerinden vergi borcu sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İBB'nin resmi web sitesi olan ibb.istanbul adresine gidin.

"Borç Sorgulama" sekmesine tıklayın.

"Vergi Borcu Sorgulama" seçeneğini seçin.

Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve vergi kimlik numaranızı girin.

"Sorgula" butonuna tıklayın.

e-Devlet Kapısı üzerinden vergi borcu sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.

"Harç ve Vergi Sorgulama" hizmetini bulun ve tıklayın.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tahakkuk Bilgileri Sorgulama" hizmetini seçin.

Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.

"Sorgula" butonuna tıklayın.

İBB vergi borcu sorgulama işlemi sonucunda, aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz:

Borcunuzun tutarı

Borcunuzun türü

Borcunuzun vadesi

Borcunuzun tahakkuk tarihi

İBB vergi borcunuzu, İBB'nin resmi web sitesi üzerinden veya e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak ödeyebilirsiniz. Ayrıca, İBB'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla da vergi borcunuzu ödeyebilirsiniz.

İBB vergi borcunuzu ödemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İBB web sitesi üzerinden vergi borcu ödeme işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İBB'nin resmi web sitesi olan ibb.istanbul adresine gidin.

"Borç Sorgulama" sekmesine tıklayın.

"Vergi Borcu Sorgulama" seçeneğini seçin.

Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve vergi kimlik numaranızı girin.

"Ödeme" butonuna tıklayın.

Açılan sayfada kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girin.

"Öde" butonuna tıklayın.

e-Devlet Kapısı üzerinden vergi borcu ödeme işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.

"Harç ve Vergi Sorgulama" hizmetini bulun ve tıklayın.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tahakkuk Bilgileri Sorgulama" hizmetini seçin.

Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.

"Ödeme" butonuna tıklayın.

Açılan sayfada kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girin.

"Öde" butonuna tıklayın.

İBB vergi borcunuzu ödemezseniz, gecikme zammı ve faiz uygulanacaktır.

GİB Vergi Borcu sorgulama için tıkla

Vergi borcu ödeme için tıkla

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnternet Vergi Dairesi resmi web sayfasında vatandaşlar son derece pratik ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmekte olunan bu online vergi borcu sorgulama işlemleri sayesinde artık internet üzerinden MTV, ÖTV ve gelir vergisi gibi birbirinden farklı vergi sistemlerinde kaynaklı herhangi bir vergi borcunun bulunup bulunmadığını ve bulunan vergi borçlarının tüm ayrıntılarını öğrenebilme imkanı sağlıyor. Dijital platform üzerinde yer alan GİB İnternet Vergi Dairesi resmi web sayfasındaki 'Borç Bilgilendirme Sistemi' ekranından bazı kişisel bilgilerini girerek, vergi borcu sorgulama işlemi sorgulayabiliyor.

GİB İnternet Vergi Dairesi'nin bu ekranında online vergi borcu sorgulama işlemi 'T.C. kimlik numarası', 'nüfus cüzdan seri/no', 'annenizin, babanızın, eşinizin, çocuğunuzun T.C. kimlik numarası veya annenizin kızlık soyadı bölümlerinden herhangi birisini doldurarak, sayfa içerisindeki güvenlik kodu doğrulamasıyla vergi borcu sorgulama işlemleri online olarak gerçekleştirilebiliyor.

Vergi nedir?





Vergi, devletin, mahalli idarelerin ve kamu kudretine sahip diğer toplulukların gördükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere, esas olarak gerçek ve tüzel kişilerden belli bir yarar karşılığı olmaksızın, onların mali güçlerine göre kamu zoruyla halktan doğrudan doğruya ve bazı maddelerin fiyatlarına eklenerek alınan paralardır.









Kamu gelirleri içerisinde en önemli yeri vergiler almaktadır. Vergi, kamu gelirlerinin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Vergilerin kamu gelirleri içerisindeki payı yaklaşık %90'dır. Bu nedenle kamu gelirleri genelde vergi gelirleri olarak anlaşılmaktadır.









Anayasamızda vergi ödevi altında 73. maddeye göre “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yükümler ancak kanunla konulur." Bu maddeye göre vergi, devletin aldığı bir para olmaktan ziyade aynı zamanda her vatandaşın ödemek zorunda olduğu bir paradır. Ozaman bu açıdan verginin tanımı kişilerin, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre ve kanuna bağlı kalarak ödeyeceği bir yükümlülüktür.









Verginin genel özellikleri









Vergi devletin , kamu harcamalarını finansmanı amacı ile toplumu meydana getiren bireylerden ve kurumlardan ödeme güçleri ölçüsünde karşılıksız olarak ve hukuki zorunluluk altında aldığı değerdir.









a. vergi devlet tarafından alınır.ülkeyi yöneten merkezi birimler dışında da verginin yerel yönetim yada vergilendirme yetkisine sahip diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder.









b. Vergi kamu harcamalarını finanse etmek için ayrılır.









c. Vergi meydana getiren fert ve kurumlardan ödeme güçleri nispetinde alınır.









d. Vergi kişiler için karşılıksız bir ödemedir









e. Vrgi zorunlu bir ödemedir









f. Vergi sonuç itibari ile ekonomik bir değerdir.









VERGİNİN UNSURLARI









1. Verginin alacaklısı









Devletle beraber devredilmiş vergilendirme yetkisine sahip, il özel idareleri belediye ve köy idareleri kamu tüzel kişileri aktif vergi süjesi olarak vergi alacaklısıdırlar









2. Vergi borçlusu









Vergi ile yükümlü kılınan muhataba vergi alacaklısı denir. Vergi alacaklısı sadece ülke içinde yaşayan vatandaşlar değil yabancılar; gerçek kişiler değil kamu tüzel kişileri de olabilmektedir.









3. Zora dayanması









Vergi devletin vergilendirme yetkisine dayanarak kanuni zorunluluk ile tahsil edilir. Bu zorunluluk verginin korunduğunu; tek taraflı olduğunu ve belirli kurallara göre alındığını belirtmektedir.









4. Karşılıksız olması









Vergi harçtan, resimden ve kısmen şerefiyeden farklıdır yani vergi karşılıksız bir ödemedir.









5. Kamu giderlerinin karşılığı olması









Temel olarak vergi; ceza zor alımı yâda kamulaştırmadan farklı olarak kamu giderlerinin karşılığı olarak tahsil edilir. Fakat verginin temel amacı dışında şu amaçlar içinde kullanılır:









a. Bireyleri cezalandırmak









b. Bireyleri doğru yola sevk etmek









c. Herhangi bir kamu hizmetini yaptırmak









d. Ekonomik dışsallık ile mücadele









6. Para ile ödenmesi









Vergi daha çok para ve mal ile ödenen maddi değerlerin ifadesi olarak değerlendirilir fakat günümüzde genel geçer tanımı kamu giderlerinin mali açıdan finansmanı olarak nitelendirildiği ve mali olarak kelimelerinden para kelimesinin kast edildiği düşünülür se; vergi'nin para ile ödenilmesi kavramı ortaya çıkar.









Vergi borcu

sorgulama ve ödeme işlemlerini haberimizden görebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi sisteminden tüm işlemlerinizi online olarak gerçekleştirmeniz mümkün. Vergi borcunuz olup olmadığını mobil cihazlarınızdan ya da bilgisayarlarınızdan anında sorgulayıp ödeyebilirsiniz. İşte 2016 Vergi borcu sorgulama ve ödeme işlemleri.







