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Aralık ayına özel sözler

Aralık ayı mesajları, bu ay ile ilgili duyguları ve düşünceleri ifade etmek için kullanılabilir. Aralık ayı, yılın son ayı olmasıyla birlikte, hem sonu hem de başlangıcı temsil eder. Bu nedenle, hem hüzün hem de neşe gibi duyguları barındıran bir aydır. İşte Whatsapp, Instagram ve Facebook’ta paylaşılacak sevgi, veda, umut ve hüzün içeren hoş geldin Aralık ayı sözleri.

10:00 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 10:08 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Aralık ayı sözleri, mesajları

Aralık ayı sözleri, mesajları

Aralık ayında, kış mevsimi tam anlamıyla kendini gösterir ve kar yağışı, soğuk hava gibi doğal güzellikler ortaya çıkar.

Aralık ayına özel sözler, bu ay ile ilgili duygu ve düşünceleri ifade eder. Bu sözler, hem sevdiklerinize hem de kendinize gönderebilirsiniz.

Aralık ayı, yılın son ayı olmasıyla birlikte, hem sonu hem de başlangıcı temsil eder. Bu nedenle, hem hüzün hem de neşe gibi duyguları barındıran bir aydır.

Aralık ayına özel sözler

İşte Aralık ayına özel bazı sözler:
  1. "Hoş geldin Aralık ayı, hoş geldin mutluluğun en güzel yaşanacağı ay...""Aralık ayında sevmek başkadır. Soğuk havada sımsıkı sarılmanın, sıcak bir içecek eşliğinde sohbet etmenin tadı bir başkadır."
  2. Kaç suskunluk sonra gelirsin? Aralık geldi, yıl bitiyor.Aralık ayında sevmek başkadır. Bu işler böyleydi işte. İnsan bir Aralık gecesi kaldırımın üstünde kalıveriyordu.
  3. "Aralık ayı, yıl boyunca yaşadığımız tüm güzellikleri ve kötülükleri bir araya getiren aydır. Bu ay, hem hüzünlenir hem de neşeleniriz."
  4. "Aralık ayı, yeni bir yılın başlangıcının habercisidir. Bu ay, yeni umutlar ve hayallerle doludur."
  5. "Aralık ayı, kış mevsiminin en güzel ayıdır. Kar yağışı, soğuk hava ve şömine başında geçirilen keyifli zamanlar, bu ayı daha da özel kılar."
  6. Soğuk bir aralık sabahında, gökyüzünde beliren güneşe benziyordu yüzün. Bir kez gülsen, ısınacaktı tüm şehir.
  7. Ne beyazız kendi başımıza ne siyah, gibiyiz onlarca renk arasından kalkıp griye. Demiş şairin biri de bir şiirinde.
  8. Aralık ayında her şey başkadır, kışın soğuğu gelir sıcak olan kalpleri üşütür dayanamayan sevgiler ayrılırlar.

Aralık ayı şiirleri

Aralık geldi, kış mevsimi

Her yer bembeyaz karlar içinde

Kuşlar göç etti, ağaçlar yapraklarını döktü

Doğa uykuya daldı


Aralık, hüzün ve aşkın ayı

Sevgililer bu ayda daha da yakınlaşırlar

Aşklarını daha da perçinlerler


Aralık, yeni bir yılın başlangıcı

Umutla doludur insanlar

Yeni umutlar ve hayallerle doludur


Yıl Sonu

Yıl sonu geldi, veda vakti

Bir yılı geride bıraktık

Güzellikleri, kötülükleri bir arada yaşadık


Yıl boyunca sevdik, sevildik

Güldük, ağladık

Hayal kurduk, hayallerimizi gerçekleştirdik


Yeni bir yıla merhaba dedik

Yeni umutlarla, yeni hayallerle

Yeni bir yıla başladık

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