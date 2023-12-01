Aralık ayı sözleri, mesajları
Aralık ayında, kış mevsimi tam anlamıyla kendini gösterir ve kar yağışı, soğuk hava gibi doğal güzellikler ortaya çıkar.
Aralık ayına özel sözler, bu ay ile ilgili duygu ve düşünceleri ifade eder. Bu sözler, hem sevdiklerinize hem de kendinize gönderebilirsiniz.
Aralık ayı, yılın son ayı olmasıyla birlikte, hem sonu hem de başlangıcı temsil eder. Bu nedenle, hem hüzün hem de neşe gibi duyguları barındıran bir aydır.
Aralık ayına özel sözler
- "Hoş geldin Aralık ayı, hoş geldin mutluluğun en güzel yaşanacağı ay...""Aralık ayında sevmek başkadır. Soğuk havada sımsıkı sarılmanın, sıcak bir içecek eşliğinde sohbet etmenin tadı bir başkadır."
- Kaç suskunluk sonra gelirsin? Aralık geldi, yıl bitiyor.Aralık ayında sevmek başkadır. Bu işler böyleydi işte. İnsan bir Aralık gecesi kaldırımın üstünde kalıveriyordu.
- "Aralık ayı, yıl boyunca yaşadığımız tüm güzellikleri ve kötülükleri bir araya getiren aydır. Bu ay, hem hüzünlenir hem de neşeleniriz."
- "Aralık ayı, yeni bir yılın başlangıcının habercisidir. Bu ay, yeni umutlar ve hayallerle doludur."
- "Aralık ayı, kış mevsiminin en güzel ayıdır. Kar yağışı, soğuk hava ve şömine başında geçirilen keyifli zamanlar, bu ayı daha da özel kılar."
- Soğuk bir aralık sabahında, gökyüzünde beliren güneşe benziyordu yüzün. Bir kez gülsen, ısınacaktı tüm şehir.
- Ne beyazız kendi başımıza ne siyah, gibiyiz onlarca renk arasından kalkıp griye. Demiş şairin biri de bir şiirinde.
- Aralık ayında her şey başkadır, kışın soğuğu gelir sıcak olan kalpleri üşütür dayanamayan sevgiler ayrılırlar.
Aralık ayı şiirleri
Aralık geldi, kış mevsimi
Her yer bembeyaz karlar içinde
Kuşlar göç etti, ağaçlar yapraklarını döktü
Doğa uykuya daldı
Aralık, hüzün ve aşkın ayı
Sevgililer bu ayda daha da yakınlaşırlar
Aşklarını daha da perçinlerler
Aralık, yeni bir yılın başlangıcı
Umutla doludur insanlar
Yeni umutlar ve hayallerle doludur
Yıl sonu geldi, veda vakti
Bir yılı geride bıraktık
Güzellikleri, kötülükleri bir arada yaşadık
Yıl boyunca sevdik, sevildik
Güldük, ağladık
Hayal kurduk, hayallerimizi gerçekleştirdik
Yeni bir yıla merhaba dedik
Yeni umutlarla, yeni hayallerle
Yeni bir yıla başladık