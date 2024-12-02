Aralık ayında, kış mevsimi tam anlamıyla kendini gösterir ve kar yağışı, soğuk hava gibi doğal güzellikler ortaya çıkar. Aralık ayına özel sözler, bu ay ile ilgili duygu ve düşünceleri ifade eder. Bu sözler, hem sevdiklerinize hem de kendinize gönderebilirsiniz.