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50-D'li araştırma görevlilerine kadro var mı ne zaman?

TBMM Genel Kurulu'nda kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edilerek yasalaştı. Sözleşmeli personelin kadro düzenlemesinden 50-D'li araştırma görevlileri çıkartıldı. Peki araştırma görevlilerine kadro var mı? 50-D'li araştırma görevlilerine kadro var mı ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte ayrıntılar.

13:36 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Araştırma görevlilerine kadro son durum

Araştırma görevlilerine kadro son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamasına göre, TBMM Başkanlığına 13 Ocak'ta sunulan kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.

Araştırma görevlisi kadroya alınacak mı?

50-D'li araştırma görevlilerine kadro ne zaman?

Daha önce çalışmanın kapsamına dahil edilen 50-D'li araştırma görevlileri, YÖK'ün hazırlayacağı başka bir tasarıya dahil edileceği gerekçesiyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz konusu düzenleme kapsamından çıkarıldı. Bakanlıkça yürütülen çalışmayla kamuda sözleşmeli çalışan yaklaşık 500 bin personelin uzun yıllardır gündemde olan kadro sorunu çözüme kavuşturuldu. Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda imza altına alınmıştı.


#50-D'li araştırma görevlileri
#Araştırma görevlilerine kadro
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
1 saat önce
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50-D'li araştırma görevlilerine kadro var mı ne zaman?
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