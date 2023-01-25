Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamasına göre, TBMM Başkanlığına 13 Ocak'ta sunulan kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.