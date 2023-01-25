Şu anda yok gibi görünüyor. Sunumu aldığınızda ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir düzenleme, sadece bugün için değil Türkiye’nin 40-50 yılına etkisi olacak bir düzenleme yapıyoruz. Gönül ister ki mümkün olduğunda bu alanı genişletelim. 1999 yapıyorsunuz bir günde kaçırdım diyen var. 2000 ile ilgili EYT kampanyası başlatanlar var. O yüzden bu dengeyi çok iyi tutmamız lazım. Devlet dediğimiz şey biziz. Hepimiz ortak bütçesi bu, önce elzem olanları yapmamız lazım."