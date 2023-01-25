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AK Parti'den açıklama geldi: EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için gözler Meclis'te. Milyonlarca vatandaş emeklilik yasasının ne zaman yasalaşacağını araştırıyor. Yasal süreç tamamlandıktan sonra EYT başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki staj ve çıraklık süreleri başlangıç sayılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin merak edilen soruyu cevapladı. İşte EYT son durum gelişmeleri.

13:12 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
EYT son durum ne, Meclis’ten ne zaman çıkacak? Staj sigorta girişi sayılacak mı?

EYT son durum ne, Meclis’ten ne zaman çıkacak? Staj sigorta girişi sayılacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi tamamlandı. İlk aşamada 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemede Meclis sürecinin bu hafta başlaması bekleniyor. Kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesinde ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki staj ve çıraklık süreleri başlangıç sayılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin merak edilen soruyu cevapladı.

EYT Meclis takvimi

EYT ne zaman Meclis’e gelecek?

Zengin canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:" Bu konu çok teknik bir konu. Geçtiğimiz hafta SGK bir sunum yaptı. Onların sunumunu dinledikten sonra meselenin çok katmanlı olduğunu gördük. Bu kanun çıktığında hemen yararlanacak 2.5 milyon insanımız var. Birkaç yıl içerisinde yararlanması muhtemel insan sayısı 5 milyona ulaşıyor, çok ciddi bir sayı.

Çıktığı andaki ekonomik boyutu, hesaplar, ne kadar sorumluluk oluşturacak. İki bakanlık arasında özellikle Maliye Bakanlığı ile toplantı yaptık. Onlar da bunların hesaplanması ve en doğru şekilde ortaya konması için uğraşıyorlar.

EYT yaş düzenlemesi

EYT’de hem çalıştıkları gün hem prim süresini dolduranlarla ilgili değişen bir şey yok. Yaş ile ilgili beklenen bir zaman dilimi vardı. Emeklilikle ilgili 3 kriterden 2 tanesi sağlanıyor, EYT’de yaş ile ilgili konuda bir kolaylık getiriliyor.

Mali yükü ağır olan bir çalışma, 150 milyar TL’yi biraz daha aşacak gibi. Farklı prim türleri ödeyenler var, Bağkur ödeyenler var. Memurlar da bu işten istifade edecekler. Böyle bakıldığında 3 ana kategoride kendi içerisinde 3 ayrı başlığı olan farklı çalışma statüsü olan insanları ilgilendiren bir çalışmadan bahsediyoruz.

Çalışmalar devam ediyor. Beklenen mesele olduğu için insanları tedirgin etmeyi doğru bulmuyorum. İlk maaşlarını mart ayında alacak şekilde şubat ayında bu düzenlemeyi Meclis’te tamamlamayı hedefliyoruz. Son derece teknik bir çalışma, aynı anda iki Bakanlığın koordineli çalışması gerekiyor. Tam teklif Meclis’e gelene kadar iki Bakanlığın çalışması ile bu süreç tamamlanacak.

Hedefimiz mart ayında ilk maaşlarını almalarını sağlamak. Bu bizim niyetimiz ve hedefimiz.

EYT'de staj sigorta başlangıcı sayılacak mı?

Staj ve çıraklık süreleri başlangıç sayılacak mı?

  • Şu anda yok gibi görünüyor. Sunumu aldığınızda ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir düzenleme, sadece bugün için değil Türkiye’nin 40-50 yılına etkisi olacak bir düzenleme yapıyoruz. Gönül ister ki mümkün olduğunda bu alanı genişletelim. 1999 yapıyorsunuz bir günde kaçırdım diyen var. 2000 ile ilgili EYT kampanyası başlatanlar var. O yüzden bu dengeyi çok iyi tutmamız lazım. Devlet dediğimiz şey biziz. Hepimiz ortak bütçesi bu, önce elzem olanları yapmamız lazım."

EYT maaşları hesaba ne zaman yatacak?

EYT maaşları ne zaman ödenecek?

EYT’deki prim borçlanmasının borç yapılandırma paketi kapsamına girip girmeyeceğine ilişkin soruya da Bilgin, şu yanıtı verdi:

Bizim borçlanmamız çok farklı, EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim geçerli olan kanunumuza göre yapılan bir şey. Mesela sen gelip ‘5 bin prim gününü dolduramıyorum veya 9 bin prim gününü dolduramıyorum, 1000 gün eksiğim var, yapılandırayım’ diyemezsin. Mevcut kanuna göre diyemiyorsun. Çalışacaksın 1000 gün daha, böyle bir borçlanma yok. (Bağ-Kur’lular için ‘ihya’ devreye girebilir mi?) Yok, EYT için devreye giremez. EYT’de bilfiil çalışmış olmalı. Yazılıp çizilenler doğru değil.

EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

  1. EYT düzenlemesinden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar yararlanacak.
  2. Koşulları sağlayanlar yaş şartı aranmadan kapsama alınacak.
  3. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl hizmet şartı bulunuyor. SSK için 5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması da bir diğer şart.
  4. Emekli Sandığı ve Bağkur'da ise kadınlarda 7 bin 200 gün, erkeklerde 9 bin gün gerekiyor. Prim eksikleri, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlanabilecek.

EYT'de işverene kıdem tazminatı desteği

EYT kapsamında işverene kıdem tazminatı desteği verilecek.

Emekli olan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak. EYT düzenlemesi yasalaştıktan sonra başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek.



#EYT
#eyt düzenlemesi
#eyt son durum
2 saat önce
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AK Parti'den açıklama geldi: EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?
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