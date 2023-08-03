Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı milli oyuncu Arda Güler, sağ dizindeki menisküs yaralanması sebebiyle cumartesi günü İspanyol ekibinin Amerika'daki kampından ayrıldı. Real Madrid'in ABD kampında antrenmanda sakatlık geçiren Arda Güler'in sakatlığı İspanyol basınında gündem oldu. Arda Güler'in iç menisküs sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğu belirtildi.

Arda Güler Real Madrid’e ne zaman oynamaya başayacak?

Daha önce çıkan haberlerde Arda'nın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.

Arda Güler'in tedavi süreci nasıl gidiyor?

İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda Güler, o günden bu yana antrenmanlarda özel kontrollerle yer alıyordu. Real Madrid henüz Arda Güler'in tedavi süreci ve sahalara yaklaşık dönüş süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Real Madrid Arda Güler’in lisansını donduracak mı?

Genç oyuncunun başına gelen bu talihsiz durum sebebiyle Ocak ayına kadar takımda yer alamayacak ve aktif olarak maçlara çıkamayacak. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid kontenjanda yer açabilmek içinsevilen oyuncununun sözleşmesini Ocak 2024 tarihine kadar dondurabilir.

Arda Güler sakatlığı ne?

Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı milli oyuncu Arda Güler, sağ dizindeki menisküs yaralanması sebebiyle cumartesi günü İspanyol ekibinin Amerika'daki kampından ayrıldı.

Menisküs sakatlığı ne kadar sürer?

Bunlardan ilki hasar olan menisküsü çıkarmaktır. Bu durum tip literatüründe menisektomi olarak adlandırılır. Menisektomi işleminden sonra hastalar yaklaşık 4 hafta sonra normal hayatlarına dönebilirler.

Arda Güler kimdir, nereli kaç yaşında?

Arda Güler (d. 25 Şubat 2005, Altındağ), Türk profesyonel futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de ve Türkiye millî futbol takımında ofansif orta saha mevkiinde forma giymektedir. Arda Güler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında 19 Haziran 2023'te Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanan Türkiye-Galler maçında ilk millî takım golünü kaydetti. 18 yaşındaki Güler, attığı bu golle resmî maçlarda Türkiye adına gol atan en genç futbolcu olarak Türk futbol tarihine geçti.

Arda Güler kaç yaşında, nerede futbola başladı?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğdu. Babası Ümit Güler, annesi Serap Güler'dir. 9 yaşında şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı ve "ikibuçukluk" lakabını aldı.

Arda, ilk kez Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için tribünde yer alan Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'a Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD iletti. Başkan Ali Koç, Gençlerbirliği SK başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü 20 Şubat 2019'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kısa süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve kulübün genç takımında oynamaya başladı.

Arda Güler kulüp kariyeri