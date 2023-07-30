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Spor

Arda Güler için beklenmeyen iddia: Lisansı askıya alınabilir

Yaz transfer döneminde İspanyol devine transfer olan Arda Güler geçtiğimiz günlerde antrenmanda sakatlanmıştı. Genç oyuncunun ameliyat olabileceği iddia ediliyor. Real Madrid'in ise bu durumda farklı bir karar alabileceği iddia edildi.

22:45 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arda Güler

Arda Güler

Yaz transfer döneminde İspanyol devine transfer olan Arda Güler geçtiğimiz günlerde antrenmanda sakatlanmıştı. Yıldız oyuncu tedavi için Real Madrid'in ABD kampından ayrılıp Madrid'e dönmüştü.

Ameliyat olursa Ocak'a kadar oynayamayacak

İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Güler ameliyat olmazsa yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak. Arda Güler eğer ameliyat olma kararı alırsa Ocak ayına kadar forma giyemeyecek. Haberde, Real Madrid'in bu durumda ise genç oyuncunun lisansını askıya alabileceği iddia edildi. Takımlar Şampiyonlar Ligi için 25 kişilik kadroyu UEFA'ya bildirebiliyor. Real Madrid'in kadrosunda şu anda 23 futbolcu bulunuyor. Real Madrid'in kararını kısa sürede vereceği öğrenildi. Lisansı eğer askıya alınırsa, Arda Güler'in Ocak transfer döneminde tekrar kadroya yazılacağı da haberde yer aldı.



#Arda Güler
#Real Madrid
#sakatlık
8 dakika önce
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