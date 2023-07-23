Milli futbolcumuz Arda Güler'in takımı Real Madrid, ABD'de katılacağı hazırlık turnuvasında Milan ile karşılaşacak. Arda Güler'in de kadroda olmasının beklendiği maçta herkesin gözü bu müsabakada olacak.





Türk futbolseverler ise Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçın kanalını ve saatini merak ediyor. İşte detaylar...





Real Madrid-Milan maçı saat kaçta hangi kanalda?





Eflatun-beyazlı ekip, '2023 Futbol Şampiyonası Turu' kapsamında ilk maçını İtalyan devine karşı yapacak. Los Angeles'ta Türkiye saati ile saat 05.00'te oynanacak maçta teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda'ya da forma vermesi bekleniyor.





89.702 kişilik Rose Bowl Stadyumu'nda oynanacak mücadele SSport Plus'tan takip edilebilecek.









Real Madrid şampiyonada ayrıca 26 Temmuz'da Manchester United, 29 Temmuz'da Barcelona ve 2 Ağustos'ta Juventus ile karşılaşacak. İspanyol ekibinin maçlarını S Sport Plus ekranlara getirecek. Real Madrid kulübünün resmi Youtube kanalından da izlenebilecek.





Diğer taraftan milli futbolcu, Dünya devinin son antrenmanında yer almadı. Marca’nın haberine göre 18 yaşındaki orta saha, sağ bacağındaki rahatsızlık nedeniyle idmana katılmadı.





Sezon öncesi kampın en göze çarpan oyuncularından biri olan Arda Güler, kulüp doktorlarının önerisiyle tedbirli olarak antrenmana çıkmazken belirli bir program dahilinde salonda çalıştı.







