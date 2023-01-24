Ardahan ve Kars 5 günlük hava durumu

Malatya’da etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan sis ve kırağı kent genelinde etkili olurken, Doğanyol ile Pütürge ilçeleri ise sis bulutunun içerisinde kalarak adeta gözden kayboldu. Yer yer görüş mesafesinin beş metreye kadar düştüğü Kubbe Dağı mevkiinde sis sürücülere zor anlar yaşatırken, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu. Malatya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.