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Ardahan ve Kars'ta sis ile dondurucu soğuklar etkili oldu

Ardahan'da gece başlayan ve etkisini sürdüren sis nedeniyle birçok noktada görüş mesafesi düştü. Özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ağaçlarda kırağı, yollarda buzlanma meydana geldi. Kars’ta da dondurucu soğuk sebebiyle Kars Barajı’nın yüzeyi dondu. Ardahan ve Kars 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:46 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Ardahan ve Kars 5 günlük hava durumu

Ardahan ve Kars 5 günlük hava durumu

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#Kars Barajı
1 saat önce
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Ardahan ve Kars'ta sis ile dondurucu soğuklar etkili oldu
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