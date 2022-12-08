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Arsenal - Lyon maçı saat kaçta?

Dubai Süper Cup heyecanla beklenen müsabakada Arsenal - Lyon karşı karşıya gelecek. Sporseverler maç öncesi Arsenal - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna cevap aramakta. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arsenal-Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Arsenal Lyon maçı ne zaman?

Hazırlık maçında Arsenal evinde Lyon'u ağırlıyor. Her iki takımda sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Arsenal - Lyon maçı ne zaman? Arsenal - Lyon maçı saat kaçta?Arsenal - Lyon maçı hangi kanalda? İşte soruların cevapları...

Arsenal-Lyon maçı ne zaman saat kaçta?

Arsenal FC ile Olympique Lyon 2022 Kulüp Hazırlık Maçları 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Arsenal-Lyon Maçı, bugün saat 18:30 başlayacak. Arsenal ve Lyon, karşı karşıya geleceği Dubai Süper Cup maçı, Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

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