Hazırlık maçında Arsenal evinde Lyon'u ağırlıyor. Her iki takımda sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Arsenal - Lyon maçı ne zaman? Arsenal - Lyon maçı saat kaçta?Arsenal - Lyon maçı hangi kanalda? İşte soruların cevapları...
Arsenal-Lyon maçı ne zaman saat kaçta?
Arsenal FC ile Olympique Lyon 2022 Kulüp Hazırlık Maçları 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Arsenal-Lyon Maçı, bugün saat 18:30 başlayacak. Arsenal ve Lyon, karşı karşıya geleceği Dubai Süper Cup maçı, Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.