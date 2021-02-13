Asgari Ücret Ne Kadar: 2021 En Düşük Asgari Ücret Ve AGİ Ne Kadar?

Asgari ücret 1 Ocak 2021 itibari ile aylık brüt ücret olarak 3.577,50 TL’dir. Çalışanların almış olduğu aylık net ücret ise 2.825,90 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu fiyatlar en düşük çalışma ücretleri miktarını göstermektedir.

AGİ (Asgari Geçim İndirimi) 2021 itibari ile en düşük 268,31 TL en yüksek 456,12 TL olarak belirlenmiş olup bekar ve çocuksuz, evli ve çocuklu, evli ve çocuksuz, bekar ve çocuklu olma durumlarına göre verilen ücretler arasında farklılıklar göstermektedir.

Asgari Ücret Yıllara Göre Dağılımı

Yıllara göre asgari ücret miktarları aşağıda verildiği gibidir:

• 2017 Brüt Ücreti 1777,50 TL Net Ücreti,404.06 TL’dir.

• 2018 Brüt ücreti 2029 TL Net Ücret 1603 TL’dir.

• 2019 Brüt Ücreti 2558 TL Net Ücreti 2020 TL’dir.

• 2020 Brüt Ücreti 2943 TL Net Ücreti 2324 TL’dir.

• 2021 Brüt Ücreti 3557,50 TL Net Ücreti 2825,90 TL’dir.

Son 5 yılın verileri gösterilmektedir. Geçen yıla oranla ortalama 500 TL artış yapılmıştır. 5 yıl içindeki artış miktarına bakacak olduğumuzda da ortalama 1780 TL artış olduğunu gözükmektedir. Belirtilen bu fiyatların içerisinde AGİ ücretleri miktarlardır.

Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?

Asgari ücret hesaplamak için işverenin çalışan üzerinden ödemek zorunda olduğu vergi miktarlarını bilmek gerekmektedir. Bu da çalışanın aldığı net ücret miktarını vermektedir. Çalışanın brüt ücretinden kesilen vergi miktarları şu şekilde verilmiştir:

• SGK primi %14

• İşsizlik sigortası %1

• Gelir vergisi %15

• Damga vergisi %07,59

Brüt ücret üzerinden belirlenen bu oranlar, brüt ücretten çıkarılarak net asgari ücret miktarını ortaya çıkarmaktadır.

AGİ Nasıl Hesaplanır?

AGİ hesaplamak için çalışanın medeni durumu ve çocuğu olup olmadığına göre bakılmaktadır. Brüt ücrete %50 kendisi için, %10 çalışmayan eş için, %7,5 ilk iki çocuk için, %10 üçüncü çocuk için, %5 ise diğer çocuklar için indirim oranı hesaplanmaktadır. Bu oranlar gelir vergisinin %15’lik oranı ile çarpımının 12 aya bölünmesi ile ortaya çıkmaktadır.

Medeni durum ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ ücretleri 2021 itibari ile şu şekilde açıklanmıştır:

• Bekar ve çocuksuz çalışan 268,31 TL

• Evli ve eşi çalışmayan çalışan 321,97 TL

• Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu çalışan 362,22 TL

• Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu çalışan 402,47 TL

• Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu çalışan 456,12 TL

• Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu çalışan 456,12 TL

• Evli, eşi çalışmayan ve 5 çocuklu çalışan 456,12 TL

• Evli ve eşi çalışan, çalışan 268,31 TL

• Evli, eşi çalışan 1 çocuklu çalışan 308,55 TL

• Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu çalışan 348,80 TL

• Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu çalışan 402,47 TL

• Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu çalışan 429,30 TL

• Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu çalışan 456,12 TL

Çalışan ve aileleri başına düşen AGİ miktarı belirtilen şekildedir. Asgari ücrete eklenerek çalışana verilmektedir.

AGİ Nasıl Alınır?

AGİ almak için, çalışanlar çalıştıkları kuruma durumlarını bildirmeleri gerekmektedir. Belirtilmesi gereken durumlar; medeni hali, çocuk sayısı, evli ise eşinin çalışma durumu çalışıyor ise geliri kurum tarafına “Aile Bildirimi Durumu” adı altında bildirmeleri gerekmektedir.

AGİ ücretini etkileyen bazı durum da mevcuttur. Bunlar evlenme, boşanma, doğum ya da vefat gibi durumlardır. Medeni halinin değişmesi ve çocuk olması durumlarında kuruma gerekli bilgilendirme yapılarak ücretin artışı ya da azalışı olmaktadır.

Asgari ücretten emekli maaşı ne kadar?