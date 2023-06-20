Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları belli oldu. Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Asgari ücretli çalışan bir işçinin işverene maliyeti ne kadar?

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

SGK primi ve iİşveren işsizlik sigorta primi ne kadar kaç TL?

Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primi zamlı yeni tutarları

Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte birçok ödeme ve ücrette değişiklik medyada geldi. Asgari ücret oranı kadar artacak olan kalemlerden bazıları Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primleri. Peki asgari ücret tahminine göre bu kalemlerde ne kadar artış olacak? İşte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı en düşük 3 bin 972 lira iken 5.322 liraya yükselmiş oldu.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10.008 lira düzeyinde iken 13.410 liraya yükselmiş oldu.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

65 yaş aylığı 2 bin 604 TL iken 3.489 liraya yükselmiş oldu.

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Engelli aylığı 40-69 oranında engelliler için 1.738 TL seviyesinde iken 2.328 liraya yükselmiş oldu.

GSS PRİMİ NE KADAR?