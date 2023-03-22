Askerler oy kullanabilir mi?
Türkiye, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimleri için hazırlanıyor. Seçin tarihinin yaklaşmasıyla beraber silah altında bulunan askerlerin oy kullanıp kullanamayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar.
ASKERLER OY KULLANABİLİR Mİ? KİMLER OY KULLANAMAZ?
YSK'nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar:
1. Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),
2. Askeri öğrenciler.
3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar.
ASKERDEN TERHİS OLANLAR TERHİS BELGESİ İLE SEÇMENLİK KAYDINI NASIL YAPTIRIR?
Oy verme günü itibariyle silahaltında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgiler de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınır ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibariyle terhis olacaklar var ise kayıtları "Oy Kullanabilir" hale getirilir. Oy verme günü itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için askı süresi içinde terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibraz edilmesi şartıyla ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabilirler.