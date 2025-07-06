Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı: Atatürk Üniversitesi 2025 AÖF sınav soru ve cevapları sorgulama obs giriş sayfası

ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı: Atatürk Üniversitesi 2025 AÖF sınav soru ve cevapları sorgulama obs giriş sayfası

19:186/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı
ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

Atatürk Üniversitesi 2025 yılı AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. 5-6 Temmuz tarihlerinde uygulanan ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları öncesinde öğrenciler, sınav soru ve cevaplarını kontrol ederek doğru ve yanlışlarını inceleyebilecek. OSB ve ÖYS sistemleri üzerinden giriş yaparak 2025 ATA AÖF bütünleme sınav soru ve cevap anahtarları görüntülenebilecek.

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı ATA-AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları öğrencilerin erişimine açıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada sınav itirazlarının 9 Temmuz saat 16.00'a kadar yapılabileceği açıklandı. İşte ATA AÖF soruları ve cevap anahtarları erişim linkleri.


ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Değerli öğrencilerimiz, Bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 09 Temmuz 2025 Çarşamba Günü saat 16.00'a kadar itiraz edebilirsiniz.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANCAK?

Sınav sonuçları sınavlar gerçekleştirildikten sonra takip eden hafta içinde açıklanmaktadır.

Öğrenim Yönetim Sistemi (OYS)’ye nereden ulaşabilirim?

Öğrenim Yönetim Sistemi (OYS)’ye Fakültemiz web sitesinde yer alan “Öğrenme Yönetim Sistemi” bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'de yer alan kırmızı renk ile belirtilmiş “OYS” butonuna tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

Öğrenim Yönetim Sistemi (OYS)’ye nasıl giriş yapabilirim?

Öğrenim Yönetim Sistemi (OYS)'ye kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı adınız T.C. kimlik numaranız ve şifreniz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'de kullandığınız şifreniz ile aynıdır.


#ATA AÖF
#Atatürk Üniversitesi
#ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? İşte sorunun doğru cevabı