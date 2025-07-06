ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı: Atatürk Üniversitesi 2025 AÖF sınav soru ve cevapları sorgulama obs giriş sayfası

Atatürk Üniversitesi 2025 yılı AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. 5-6 Temmuz tarihlerinde uygulanan ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları öncesinde öğrenciler, sınav soru ve cevaplarını kontrol ederek doğru ve yanlışlarını inceleyebilecek. OSB ve ÖYS sistemleri üzerinden giriş yaparak 2025 ATA AÖF bütünleme sınav soru ve cevap anahtarları görüntülenebilecek.
Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı ATA-AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları öğrencilerin erişimine açıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada sınav itirazlarının 9 Temmuz saat 16.00'a kadar yapılabileceği açıklandı. İşte ATA AÖF soruları ve cevap anahtarları erişim linkleri.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI
Değerli öğrencilerimiz, Bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 09 Temmuz 2025 Çarşamba Günü saat 16.00'a kadar itiraz edebilirsiniz.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANCAK?
Sınav sonuçları sınavlar gerçekleştirildikten sonra takip eden hafta içinde açıklanmaktadır.
Öğrenim Yönetim Sistemi (OYS)’ye nereden ulaşabilirim?
Öğrenim Yönetim Sistemi (OYS)’ye Fakültemiz web sitesinde yer alan “Öğrenme Yönetim Sistemi” bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'de yer alan kırmızı renk ile belirtilmiş “OYS” butonuna tıklayarak giriş yapabilirsiniz.
Öğrenim Yönetim Sistemi (OYS)’ye nasıl giriş yapabilirim?
Öğrenim Yönetim Sistemi (OYS)'ye kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı adınız T.C. kimlik numaranız ve şifreniz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'de kullandığınız şifreniz ile aynıdır.