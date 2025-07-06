ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı: Atatürk Üniversitesi 2025 AÖF sınav soru ve cevapları sorgulama obs giriş sayfası

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı ATA-AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları öğrencilerin erişimine açıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada sınav itirazlarının 9 Temmuz saat 16.00'a kadar yapılabileceği açıklandı. İşte ATA AÖF soruları ve cevap anahtarları erişim linkleri.