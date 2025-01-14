Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yarıyıl Sonu sınavları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen sınavların ardından ATA AÖF sonuçları sorgulama tarihi bekleniyor. Sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlanırken kesin sınav sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Peki; 2025 ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları 11-12 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Öğrenciler kesin sonuçlar öncesi cevaplarını kontrol ediyor:

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA!

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA!

Fakülteden yapılan açıklamaya göre Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı: