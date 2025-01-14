Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları 11-12 Ocak tarihlerinde uygulandı. Üç oturum şeklinde uygulanan sınavların ardından, ATA AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ATA AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yarıyıl Sonu sınavları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen sınavların ardından ATA AÖF sonuçları sorgulama tarihi bekleniyor. Sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlanırken kesin sınav sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Peki; 2025 ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları 11-12 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Öğrenciler kesin sonuçlar öncesi cevaplarını kontrol ediyor:
ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA!
Fakülteden yapılan açıklamaya göre Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı:
"Değerli öğrencilerimiz, yarıyıl sonu (final) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 15 Ocak 2025 Çarşamba Günü saat 12.30'a kadar itiraz edebilirsiniz."
ÖYS'ye (https://oys.ataaof.edu.tr) ve OBS'ye (https://obs.atauni.edu.tr) giriş yaparak sınav soru ve cevaplarını görebilir sınav itirazlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sonuçları tarihi bilinmiyor. Konuya ilişkin açıklama bulunmezken iki hafta içerisinde sınav sonuçlarının duyurulması bekleniyor.