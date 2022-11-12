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ATA AÖF Güz dönemi ara ve final 2022-2023 tarihleri

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavları I. oturum 26 Kasım’da II. oturumu is 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Peki ATA AÖF sınav giriş yerleri, belgesi açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? İşte 2022-2023 ATA AÖF güz dönemi final tarihleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ATA AÖF sınavı ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı? ATA AÖF güz dönemi ara, final sınavları ne zaman?
ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavları için kısa bir süre kaldı. Kasım ayında gerçekleşecek olan ara sınavlar üç oturumda tamamlanacak.

ATA AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?

Sınav giriş belgelerinin belirtilen tarihten (26 - 27 Kasım) bir hafta 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri, obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip, çıktı olarak alabilecek. İşte ATA AÖF 2022-2023 düz döneni ara ve final sınav tarihleri

ATA AÖF güz dönemi ara sınav takvimi

  1. ATA AÖF güz dönemi ara sınavı I. Oturum 26 Kasım 2022 Saat: 09:30
  2. ATA AÖF güz dönemi ara sınavı II. Oturum 26 Kasım 2022 Saat : 14:00
  3. ATA AÖF güz dönemi ara sınavı III. Oturum 27 Kasım 2022 Saat: 15:00

ATA AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman?

  1. ATA AÖF güz dönemi final sınavı I. Oturum 07 Ocak 2023
  2. ATA AÖF güz dönemi final sınavı II. Oturum 07 Ocak 2023
  3. ATA AÖF güz dönemi final sınavı III. Oturum 08 Ocak 2023

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