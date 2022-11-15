Özgün ATA AÖF Güz dönemi ara ve final 2022-2023 tarihleri
ÖZGÜN HABERLER

ATA AÖF Güz dönemi ara ve final 2022-2023 tarihleri

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavları I. oturum 26 Kasım’da II. oturumu ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Peki ATA AÖF sınav giriş yerleri, belgesi açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? İşte 2022-2023 ATA AÖF güz dönemi final tarihleri.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ATA AÖF sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? ATA AÖF güz dönemi ara, final sınav tarihleri
ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavları için kısa bir süre kaldı. Kasım ayında gerçekleşecek olan ara sınavlar üç oturumda tamamlanacak.

ATA AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?

ATA AÖF güz dönemi ara sınavı 26 ve 27 Kasım'da yapılacak. ATA AÖF sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden bir hafta ya da 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri, obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip, çıktı olarak alabilecek. İşte ATA AÖF 2022-2023 düz döneni ara ve final sınav tarihleri

ATA AÖF sınav takvimi
ATA AÖF sınav takvimi

ATA AÖF güz dönemi ara sınav takvimi

  1. ATA AÖF güz dönemi ara sınavı I. Oturum 26 Kasım 2022 Saat: 09:30
  2. ATA AÖF güz dönemi ara sınavı II. Oturum 26 Kasım 2022 Saat : 14:00
  3. ATA AÖF güz dönemi ara sınavı III. Oturum 27 Kasım 2022 Saat: 15:00

ATA AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman?

  1. ATA AÖF güz dönemi final sınavı I. Oturum 07 Ocak 2023
  2. ATA AÖF güz dönemi final sınavı II. Oturum 07 Ocak 2023
  3. ATA AÖF güz dönemi final sınavı III. Oturum 08 Ocak 2023

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri nelerdir?
ÖZGÜN
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri nelerdir?

Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar
ÖZGÜN
Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar

ÖSYM 2023 Sınav Takvimi açıklandı mı?
ÖZGÜN
ÖSYM 2023 Sınav Takvimi açıklandı mı?

KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
ÖZGÜN
KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

2022 AUZEF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?
ÖZGÜN
2022 AUZEF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

2022-2023 MEB Açıköğretim lisesi sınav takvimi
ÖZGÜN
2022-2023 MEB Açıköğretim lisesi sınav takvimi

İSKİ çalışmasında ortaya çıktı

İSKİ çalışmasında ortaya çıktı

​Yol trafiğe kapatıldı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tam gaz yükseliş

Tam gaz yükseliş

​Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı.
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

​Kuvvetli yağış geliyor: Sel baskınlarına dikkat.

Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi.

​Sultangazi'de şaşkına çeviren kaza.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Yerleşim yerinin olduğu iki bina vuruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.