ATA AÖF Güz dönemi ara ve final 2022-2023 tarihleri

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavları için kısa bir süre kaldı. Kasım ayında gerçekleşecek olan ara sınavlar üç oturumda tamamlanacak.

ATA AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?

ATA AÖF güz dönemi ara sınavı 26 ve 27 Kasım'da yapılacak. ATA AÖF sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden bir hafta ya da 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri, obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip, çıktı olarak alabilecek. İşte ATA AÖF 2022-2023 düz döneni ara ve final sınav tarihleri

ATA AÖF sınav takvimi

ATA AÖF güz dönemi ara sınav takvimi

ATA AÖF güz dönemi ara sınavı I. Oturum 26 Kasım 2022 Saat: 09:30 ATA AÖF güz dönemi ara sınavı II. Oturum 26 Kasım 2022 Saat : 14:00 ATA AÖF güz dönemi ara sınavı III. Oturum 27 Kasım 2022 Saat: 15:00

ATA AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman?

ATA AÖF güz dönemi final sınavı I. Oturum 07 Ocak 2023 ATA AÖF güz dönemi final sınavı II. Oturum 07 Ocak 2023 ATA AÖF güz dönemi final sınavı III. Oturum 08 Ocak 2023

ÖZGÜN Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri nelerdir?

REKLAM

ÖZGÜN Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar

ÖZGÜN ÖSYM 2023 Sınav Takvimi açıklandı mı?

ÖZGÜN KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

ÖZGÜN 2022 AUZEF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?