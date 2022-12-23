Atatürk Arboretumu nerede, giriş ücreti ne kadar?

Yazın ayrı kışın ayrı güzel olan Atatürk Arboretumu doğası, temiz havası ve manzarasıyla ziyaretçilerini farklı bir boyuta taşıyor. Atatürk Arboretumu’nun ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

ATATÜRK ARBORETUMU NEREDE?

Atatürk Arboretumu İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Bahçeköy semtinde yer alıyor. Belgrad Ormanı'nın da yakınlarındadır. Tam adresi ise aşağıdaki gibidir;

Kemer, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, 34450 Sarıyer/İstanbul

ATATÜRK ARBORETUMU’NA NASIL GİDİLİR?

Atatürk Arboretumu Sarıyer, Bahçeköy’de Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda konumlandırılmıştır.

ÖZEL ARAÇ İLE;

Levent Sarıyer yolu üzerinde, Büyükdere Caddesi’ndeki Bahçeköy sapağına sapıp Bahçeköy’e gelin. İstanbul Üniversitesi.Spor salonunun tam karşısındaki Kemerburgaz Yolu’nun sol tarafından dönüp ilerlediğinizde yarım kilometre kadar sonra Atatürk Arboretumu’na ulaşacaksınız.

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METRO VE OTOBÜSLE;

Toplu taşıma ile Atatürk Arboretumu’ya gitmek için en hızlı yol Hacıosman – Yenikapı metrosu ile son durak olan Hacıosman’a geldikten sonra 42HM nolu belediye otobüsü ile Bahçeköy’e kadar gidebilir, 5-10 dakikalık bir yürüyüş sonunda da Atatürk Arboretumu’na ulaşabilirsiniz.

ATATÜRK ARBORETUMU İÇERİSİNDE NELER VAR?

Yürürken karşınıza çıkan rengârenk mantarlar, su kaplumbağaları, ördeklere ve kuğulara ev sahipliği yapan göletler, çeşit çeşit kelebekler, cıvıl cıvıl öten kuşlar yol arkadaşınız oluyor. Muhteşem bir bitki örtüsü, çok iyi düzenlenmiş bir sera ve bahçelerin bulunduğu, yeşilin her tonunu görebileceğiniz arboretum, aynı zamanda çocukların metropolden kurtulup doğayla bütünleşmesi için de eşsiz bir alan.

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ATATÜRK ARBORETUMU GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Atatürk Arboretumu’na giriş ücreti yetişkinler için hafta içi 7.5 TL, hafta sonu ise 20 TL. Öğrenciler için giriş ücreti hafta içi 2.5 TL, hafta sonu 7.5 TL.

Düğün ve nişan fotoğraf çekimi 472 TL. Film ve reklam çekimi 8850 TL. Katalog çekimi 5310 TL.

ATATÜRK ARBORETUMU ZİYARET SAATLERİ NEDİR, HANGİ GÜNLER AÇIK?

Atatürk Arboretumu 9:00 ve 17:00 arasında ziyaret edilebilir. Pazartesi günleri kapalı.

ATATÜRK ARBORETUMU ZİYARET KURALLARI NEDİR?

Atatürk Arboretumu’nda artan ziyaretçi sayısı sebebiyle bazı kurallar uygulanmaya başlandı. Su ve çocuk maması hariç içeriye hiçbir yiyecek veya içecek alınmıyor. Çantalar kontrole tabi tutuluyor. Yani Atatürk Arboretumu’nda bırakın mangal yapmayı, sandviçlerle piknik dahi yapılamıyor. Konsepti dolayısı ile kendi bünyesinde de kahvaltı ya da diğer yeme içme hizmetlerini veren bir tesis bulunmuyor. Ayrıca evcil hayvan, tripot, bisiklet, top, uçurtma, balon, konfeti ve diğer açık alanlarda oynanabilen oyun ve oyuncakların içeriye alınması da yasak.

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ATATÜRK ARBORETUMU KAÇ SAATTE GEZİLİR?

Atatürk Arboretumu’nu yürüyüş hızınıza bağlı 2 saat gibi bir zamanda baştan sona gezebilirsiniz.

ATATÜRK ARBORETUMU YİYECEK SOKMAK YASAK MI?

Atatürk Arboretumu'na yiyecek ve içecek sokmak kesinlikle yasak.

ATATÜRK ARBORETUMU TUVALET VAR MI?

Kafe gibi bir işletme yok ama tuvalet var.. Burası bir doğa müzesi ve her müze gibi kuralları var.