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AUZEF harf notları DD - DC-CC...

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuçları 5 Temmuz günü adayların erişimine açıldı.bahar yarıyılı bitirme sınavına katılım sağlayan öğrenciler AUZEF harf notları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki AUZEF harf notu nasıl, nereden öğrenilir? AUZEF harf notu geçer not mu? AUZEF, final sınavı, harf notları AKSİS üzerinden erişime açıldı mı? İşte detaylar.

10:31 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AUZEF harf notları
AUZEF harf notları
Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final (bitirme) sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuç değerlendirmesinde Açıköğretim programlarında 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürüyor. Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülüyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınavı harf notları sınava katılım sağlayanlarca merak ediliyor. Peki AUZEF harf notları açıklandı mı? AUZEF Temmuz 2024 CC, DC, DD geçer mi?

AUZEF HARF NOTU AÇIKLANDI MI?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı harf notları açıklandı. Harf notları aksis.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntülenebiliyor.

AUZEF HARF NOTLARI 2024

Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

AUZEF CC, DC, DD GEÇER Mİ?

  • Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır.Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır.
  • Koşullu başarılı (DD ve DC) derslerde, not yükseltmek amacıyla ders tekrar alınır ise ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir.
  • Öğrenciler ders seçer iken AGNO değerine bakılmaksızın alt dönemlerden başarısız oldukları (FF harf notu) derslerini öncelikli olarak seçmelidir.

AUZEF MEZUN OLMAK İÇİN AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI KAÇ OLMALI?

Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir.

Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını (AGNO) tutturamayan öğrenci mezun olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle Koşullu başarılı (DD ve DC harf notlu) derslerden bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. AGNO’ları 2.00 üzerine çıkan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

Öğrenciler, almaları gereken tüm derslerden başarılı olarak üniversite öğretimini tamamladıklarında ve AGNO’larını 2.00 değerinin üzerine yükselttiklerinde tüm dersleri içerecek şekilde hesaplanan AGNO, o öğrencilerin mezuniyet derecelerini gösterir.

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir.

Bitirme/bütünleme sınavında bu sınır değerinin altında not alan ve Bitirme/Bütünleme sınavlarına girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

Sayısal bölümler hangileri?

Sayısal bölümler YKS tercihinde bulunacak adaylar tarafından merak konusu. 2024 YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. ÖSYM YKS tercih kılavuzunu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlayacak. Sayısaldan tercih yapacak adaylar da üniversitelerin ön lisans ve lisans SAY bölümlerini araştırıyor. YKS sayısal bölümleri, Matematik, Fizik ve Kimya derslerini içermekte. Sayısal bölüm arasında tıp, diş hekimliği, eczacılık mühendislik ve mimarlık gelmekte. üniversitelerin 2 ve 4 yıllık sayısal bölümleri ile taban puanları ve başarı sıralaması için gözler YKS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki sayısal bölümler taban puanları 2024 sıralamaları nedir? İşte sayısal (SAY) puanla alan üniversite bölümleri.

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#harf notları
#AKSİS
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