AUZEF HARF NOTU AÇIKLANDI MI?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı harf notları açıklandı. Harf notları aksis.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntülenebiliyor.
AUZEF HARF NOTLARI 2024
Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.
AUZEF CC, DC, DD GEÇER Mİ?
- Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır.Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır.
- Koşullu başarılı (DD ve DC) derslerde, not yükseltmek amacıyla ders tekrar alınır ise ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir.
- Öğrenciler ders seçer iken AGNO değerine bakılmaksızın alt dönemlerden başarısız oldukları (FF harf notu) derslerini öncelikli olarak seçmelidir.
AUZEF MEZUN OLMAK İÇİN AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI KAÇ OLMALI?
Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir.
Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını (AGNO) tutturamayan öğrenci mezun olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle Koşullu başarılı (DD ve DC harf notlu) derslerden bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. AGNO’ları 2.00 üzerine çıkan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.
Öğrenciler, almaları gereken tüm derslerden başarılı olarak üniversite öğretimini tamamladıklarında ve AGNO’larını 2.00 değerinin üzerine yükselttiklerinde tüm dersleri içerecek şekilde hesaplanan AGNO, o öğrencilerin mezuniyet derecelerini gösterir.
AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir.
Bitirme/bütünleme sınavında bu sınır değerinin altında not alan ve Bitirme/Bütünleme sınavlarına girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.