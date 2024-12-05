İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi final sınavı 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki AUZEF bitirme sınavı giriş belgesi açıklandı mı? İşte İstanbul Üniversitesi Açık Öğreti Fakültesi sınav takvimi.
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav tarihleri yayımlanan takvimle belli oldu. Peki AUZEF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? 2024 AUZEF final sınav tarihleri ne zaman? İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi için takvim.
AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AUZEF Bitirme (Final) Sınavı 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AUZEF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
AUZEF HARF NOTLARI AÇIKLANDI MI?
Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları en geç 10 gün içerisinde tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulmaktadır.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NOTLARI NASIL HESAPLANACAK?
AUZEF sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak.