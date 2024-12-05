İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav tarihleri yayımlanan takvimle belli oldu. Peki AUZEF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? 2024 AUZEF final sınav tarihleri ne zaman? İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi için takvim.