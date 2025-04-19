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AUZEF SINAV SONUÇ EKRANI: 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

AUZEF SINAV SONUÇ EKRANI: 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

15:3919/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 12-13 Nisan tarihlerinde yapılan Bahar Dönemi ara sınavlarının ardından sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınavların tamamlanmasının ardından, “AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı?” sorusu öğrencilerin gündeminde yer aldı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşen Bahar Dönemi vize sınavlarının ardından sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Dönem sonu başarı notuna yüzde 30 oranında etki eden vize sınavlarının sonuçlarıyla ilgili merak edilen soruya yanıt, İstanbul Üniversitesi’nden geldi.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI M?

AUZEF 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınav (vize) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntülenebiliyor.

AUZEF SINAV TAKVİMİ

Bahar dönemi finalleri 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde,

Bütünleme sınavları 12 - 13 Temmuz tarihlerinde,

Üç ders sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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