AUZEF SINAV SONUÇ EKRANI: 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşen Bahar Dönemi vize sınavlarının ardından sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Dönem sonu başarı notuna yüzde 30 oranında etki eden vize sınavlarının sonuçlarıyla ilgili merak edilen soruya yanıt, İstanbul Üniversitesi’nden geldi.