Avrupa’nın en büyük olimpik pisti: Buz Adası ne zaman açılacak?

‘Zeytinburnu Millet Bahçesi’ ve Avrupa’nın en büyük olimpik pistine sahip ‘Buz Adası' yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle açılacak.

BUZ ADASINDA BİLİM FAALİYETLERİ

Başkan Ömer Arısoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek törende Buz Adası’nın da resmi açılışının yapılacağını kaydetti. Arısoy, “Sadece Zeytinburnu Millet Bahçesi’ni değil aynı zamanda Zeytinburnu Buz Adası’nı da bu törenle birlikte resmen açmış olacağız. Zeytinburnu Buz Adası 2 adet bin 800 metrekare olimpik büyüklükte buz pistine sahip. Tesis aynı zamanda 2 bin 400 kişilik tribün kapasitesinde. Buz Adası’nda sadece buz sporları yapılmıyor. Aynı zamanda tesis içerisinde Bilim Zeytinburnu’muz faaliyet gösteriyor. Orada 5 ayrı atölye çalışması yapılıyor. Bütün çocuklarımız oraya gidiyor. Zeytinburnu’ndan başlayan millet kıraathanelerinin bir uygulaması da yine orada var. Ayrıca Zeytinburnu’ndaki kadınlarımız için ücretsiz olarak hizmet veren fitness ve pilates salonları var. Başta bütün Zeytinburnulu hemşerilerim olmak üzere tüm İstanbulluları açılış heyecanımıza ortak olmaya, sevincimizi paylaşmaya davet ediyorum” dedi.

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BUZ ADASI NEREDE?

Avrupa’nın en büyük olimpik pisti Zeytinburnu’nun Veliefendi ilçesinde bulunmaktadır.