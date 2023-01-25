AFAD'ın son dakika olarak paylaştığı bilgilere göre, merkez üssü Muğla'ın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 41.08 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Mersin, Antalya, Aydın ve İzmir'de deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberleri, Antalya, Mersin açıklarında meydana gelen 5,7 şiddetindeki deprem sonrasında yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'ın Seydikemer ilçesinde 5.4 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının, deniz yüzeyinden 41.08 km derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem, Antalya Mersin, İzmir, Aydın’da da hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıklarken sarsıntının derinliğini 30.3 km kilometre olarak açıkladı.

Depremde olumsuz bir durum var mı?

Depreme ilişkin açıklama yapan Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, “Şu an herhangi bir ihbar yok, yıkım, can kaybı olduğuna dair, merkezde de böyle bir durum söz konusu değil ama biz ekiplerimizi kuruyoruz ve köyleri taramaya başlayacağız herhangi bir olumsuzluk var mı diye.” dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ise, depremin kent merkezinde de hissedildiğini belirterek, "Muğla ve ilçelerinde şu an için olumsuz bir durum yok." dedi.

Deprem nedir?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Depremin Büyüklüğü Nasıl Ölçülür?

Yeryüzünde meydana gelen depremlerin büyüklüğü genellikle Richter ölçeğine göre tespit edilir. Bu ölçek 1935 yılında Kaliforniya Üniversitesi’nde Charles Richter tarafından geliştirilmiştir. Depremin büyüklüğü ve şiddeti aynı şey değildir. Büyüklük, yalnızca bir ölçü dahilinde depremin oluşturduğu etkiyi ifade eder. Şiddet ise daha çok yıkıcılık ile ilgilidir.

Depremlerin Ne Zaman Olacağı Tahmin Edilebilir Mi?

Depremlerin nerelerde gerçekleşeceği, günümüzde jeolojik ve jeofizik alanında yapılan çalışmalarla anlaşılabilmektedir. Ancak depremlerle ilgili her ne kadar büyük bir ilerleme kaydedilmiş olsa da, depremin zamanı veya büyüklüğü şu an için tam olarak tahmin edilememektedir.

Türkiye’de Nerelerde Deprem Meydana Gelebilir?

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde depremler meydana gelmektedir. Ancak bazı noktalarda deprem riski, Türkiye’nin diğer bölgelerine göre çok daha yüksektir. Aşağıda Türkiye’nin deprem haritasını görebilirsiniz.

Türkiye deprem haritası



