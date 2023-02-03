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Aydın seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini de içeren Genel Seçimler için tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var" dedi ve seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyledi. Bu haberimizde Aydın seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Aydın yerel seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, kim kazandı? İşte 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile 2019 yerel seçim Aydın sonuçları.

17:26 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Aydın seçim sonuçları

Aydın seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs'a işaret ederek "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecek" dedi. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Aydın seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

Aydın 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Muharrem İnce oyların yüzde 44.2’sini alırken, Recep Tayyip Erdoğan Aydın’da oyların yüzde 38’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11,3’ünü, Selahattin Demirtaş yüze 5,8, Temel Karamollaoğlu da yüzde 0,4 oy oranına sahip oldu.

Aydın 2018 milletvekili genel seçim sonuçları

Milet İttifakı Aydın’da oyların % 49,4’ünü alarak ilde 4 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 40,6’sını alar 4 milletvekili çıkardı.

Aydın 2018 milletvekili seçim sonuçları

  1. CHP % 33,9
  2. AK Parti % 32,5
  3. İYİ Parti % 14,8
  4. HDP % 9,4
  5. MHP % 8,1

Aydın 2019 yerel seçim sonuçları

CHP’nin adayı Özlem Çerçioğlu oyların % 53,94’ünü alırken, AK Parti adayı Mustafa Savaş ise oyların % 43,74’ünü aldı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. CHP % 37,42
  2. MHP % 24,41
  3. AK Parti % 17,30
  4. İYİ Parti % 11,16
  5. DP % 4,04


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#aydın cumhurbaşkanı seçim sonuçları
#2023 aydın seçim sonuçları
38 dakika önce
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Aydın seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
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