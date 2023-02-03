2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs Pazar gününü açıkladı. Seçim takvimi neredeyse netleşti ancak Cumhur İttifakı’nın karşında Millet İttifakı henüz bir aday çıkaramadı. Hem genel hem yerel seçim sonuçları zaman zaman araştırılıyor. Bu haberimizde Afyonkarahisar seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Afyon yerel seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, kim kazandı? İşte 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile 2019 yerel seçim Afyonarahisar sonuçları.