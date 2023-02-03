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Aydın seçim sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs'a işaret ederek "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecek" dedi. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Aydın seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
Muharrem İnce oyların yüzde 44.2’sini alırken, Recep Tayyip Erdoğan Aydın’da oyların yüzde 38’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11,3’ünü, Selahattin Demirtaş yüze 5,8, Temel Karamollaoğlu da yüzde 0,4 oy oranına sahip oldu.
Milet İttifakı Aydın’da oyların % 49,4’ünü alarak ilde 4 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 40,6’sını alar 4 milletvekili çıkardı.
CHP’nin adayı Özlem Çerçioğlu oyların % 53,94’ünü alırken, AK Parti adayı Mustafa Savaş ise oyların % 43,74’ünü aldı.