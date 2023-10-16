Bakırköy Kirazlı Metro hattı nereden geçiyor, güzergahları

Türkiye’nin yapı stokunun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösterecek olan ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzasıyla resmen kuruldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı altında da; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 ayrı genel müdürlük kuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel dönüşüme yeni bir soluk. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve güçlendirecek yeni yapısal düzenlemeler yürürlüğe girdi" ifadelerini kullandı.