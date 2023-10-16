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Bakırköy Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak?

Bakırköy Kirazlı Metro Hattı'nın açılış tarihi yaklaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın şubat ayı içinde hizmete açılacağını duyurdu. Bakırköy İDO ile Kirazlı arasında 8,4 kilometrelik bir güzergahta hizmet verilecek olan hat, 7 istasyondan oluşacak. Peki Bakırköy-Kirazlı Metro hattı nereden geçiyor? İşte Bakırköy-Kirazlı Metrosu güzergahları.

13:38 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakırköy-Kirazlı metro hattı güzergahları

Bakırköy-Kirazlı metro hattı güzergahları

Bakırköy Kirazlı Metro Hattı inşaatında sona doğru yaklaşılıyor. Uzun süredir inşa süreci devam eden metro hattı için açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,
Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar ilçelerini birbirine bağlayacak. Bakırköy Kirazlı Metrosu, aynı zamanda 6 farklı hat ile de entegre çalışacak. Bakırköy Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak? İşte, güzergah bilgileri.
Bakırköy Kirazlı Metro Hattı, toplam 8 duraktan oluşacak

Bakırköy Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı Molla Gürani İstasyonu’nda yaptığı incelemenin ardından, “Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı’nı Şubat 2024’te hizmete açacağız." açıklamasında bulundu.

Bakırköy Kirazlı Metro Hattı'nın açılışı, İstanbul'un raylı sistem ağının genişlemesine önemli bir katkı sağlayacak. Hat, İstanbulluların şehir içi ulaşımını daha konforlu ve hızlı hale getirecek.

Bakırköy Kirazlı Metro hattı nereden geçiyor, güzergahları

Bakırköy Kirazlı Metrosu güzergah bilgileri ise şu şekilde; Bakırköy İDO, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani, Kirazlı.


Bakan Özhaseki 'Kentsel dönüşüme yeni bir soluk' diyerek duyurdu: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu
Bakan Özhaseki 'Kentsel dönüşüme yeni bir soluk' diyerek duyurdu: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

Türkiye’nin yapı stokunun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösterecek olan ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzasıyla resmen kuruldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı altında da; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 ayrı genel müdürlük kuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel dönüşüme yeni bir soluk. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve güçlendirecek yeni yapısal düzenlemeler yürürlüğe girdi" ifadelerini kullandı.


#Bakırköy Kirazlı Metro hattı
#Bakırköy İDO
#Özgürlük Meydanı
#İncirli
#Haznedar
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