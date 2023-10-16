Bakırköy-Kirazlı metro hattı güzergahları
Bakırköy Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı Molla Gürani İstasyonu’nda yaptığı incelemenin ardından, “Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı’nı Şubat 2024’te hizmete açacağız." açıklamasında bulundu.
Bakırköy Kirazlı Metro Hattı'nın açılışı, İstanbul'un raylı sistem ağının genişlemesine önemli bir katkı sağlayacak. Hat, İstanbulluların şehir içi ulaşımını daha konforlu ve hızlı hale getirecek.
Bakırköy Kirazlı Metro hattı nereden geçiyor, güzergahları
Bakırköy Kirazlı Metrosu güzergah bilgileri ise şu şekilde; Bakırköy İDO, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani, Kirazlı.