Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Şen, Balışeyh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye başkanının yanında bulunan 4 kişinin de saldırıda yaralandığı öğrenildi. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki Balışeyh Belediyesi hangi partide?
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda 3 kişi de yaralanırken, şüpheli E.Ş. gözaltına alındı. Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olduğu öğrenildi. Şüpheli E.Ş, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Balışeyh Belediye başkanı hangi partiden?
Saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor. Şüpheli E.Ş, gözaltına alındı. 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen kimdir?
1974 yılında Balışeyh’de dünyaya gelen Hilmi Şen, ilkokul, ortaokul ve liseyi Balışeyh'te tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Şen 2001-2004 yılları arasında AK Parti kurulu üyeliği merkez ilçe üyeliği, 2004 yılında yerel seçimlerde seçim kurulu başkan yardımcılığı, 2005-2008 yılları arasında AK Parti Merkez ilçe başkan yardımcılığı teşkilat başkanlığı görevlerinde bulundu.
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre, Yeniden Refah Partisi belediye başkan adayı Hilmi Şen oyların yüzde 46,6’sını alarak BALIŞEYH belediye başkanı seçilmişti. AK Parti adayı Ali Dedelioğlu ise 44,1 oranında oy almıştı.