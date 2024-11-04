Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda 3 kişi de yaralanırken, şüpheli E.Ş. gözaltına alındı. Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olduğu öğrenildi. Şüpheli E.Ş, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.