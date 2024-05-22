Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalyan ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı. Düzenlenen operasyonda Boyun ile birlikte 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Peki Barış Boyun kimdir, nereli, kaç yaşında? Barış Boyun hangi suçları işledi?

Barış Boyun kimdir?

Barış Boyun, (d. 1984) Daltonlar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün mafya lideridir. Örgütü Bahadır Akdağ ve Beratcan Gökdemir (Can Dalton) ile beraber yönetmektedir. İstanbul Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak etkin olan örgütün suç olayları daha sonra uluslararası ilişkilere kadar uzandı. Örgüt, motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle bilinmektedir.

2017 öncesi mafya Bilal Yaman ile beraber hareket eden Barış Boyun, Bilal Yaman'ın 2017'de tutuklanması üzerine içinde bulunduğu organize suç örgütünün lideri oldu. Savcılık iddianamesine göre örgütün mali kaynağı silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve uyuşturucu ticaretidir.

Çete sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yapıp Anadolu kasabalarından gelen 20-25 yaş arasındaki gençleri çeteye tetikçi olarak katmaktadır. Barış Boyun'a bağlı çete, 4 farklı çete ile çatışıp basındaki verilere göre taraflar arasında 20 kişi hayatını kaybetti.

Barış Boyun'un karıştığı suç olayları

10 cinayetten sorumlu olan örgütün basında bilinen ilk cinayeti 21 Ekim 2021'de yaşandı. Kubilay Küçükaslan bir restoran çıkışı çete tarafından öldürüldü.

16 Nisan 2022'de Kasımpaşaspor'un tribün lideri olan ve Emrah Ayverdi Çetesine de mensup olan Yüksel Usta Hüseyin Daltonlar Çetesinin motosikletli timi tarafından öldürüldü.

Sırbistan'da aktif olan büyük uyuşturucu çetesi Skaljari'nin yöneticilerinden olan Jovan Vukotiç, 8 Eylül 2022'de örgütün motosikletli timi tarafından öldürüldü.

İstanbul'da ünlü bir gece kulübünde çalışan Yasin Keskin, 22 Eylül 2022'de Barış Boyun'un tetikçileri tarafından gece kulübü önünde silahlı saldırı ile öldürüldü.[9] Saldırı Halil Ay liderliğindeki Anucur Çetesine yönelikti.

Ferhat Mardin'in Çetesine mensup Halil Güzel adlı kişi 15 Ekim 2022'de Barış Boyun çetesi tarafından Bahçelievler'de öldürüldü.

Bir başka suç örgütü mensubu olan Murat Fırat Canlı adlı kişi 20 Kasım 2022'de Beyoğlu'nda öldürüldü.

18 Ekim 2022'de Barış Boyun'un çetesine bağlı Edip Yalçın Gürcistan'da kökeni belli olmayan bir saldırı sonucu öldürüldü.

19 Aralık 2022'de Anucur Çetesi, Daltonlar Çetesine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Daltonlar Çetesi mensubu Mehmet Emin Kalkan öldürüldü.

24 Aralık 2022 Kağıthane'de Daltonlar Çetesi, Anucur Çetesine bağlı bir kafeye motosikletli timle saldırı gerçekleştirdi. Çatışmada olayla alakası olmayan Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan çatışma arasında kalarak öldü.

14 Ocak 2023'te Daltonlar Çetesi Haliç Köprüsü üzerinde Anucur Çetesi lideri Halil Ay'a silahlı saldırı düzenlediler. Halil Ay canlı kurtulurken Halil Ay'ın yanındaki Cumali Arslan hayatını kaybetti.

2 Şubat 2023'te oto galerici Ferhat Yeşilkaya Şişli'de çete mensupları tarafından öldürüldü.

23 Mayıs 2023'te Barış Boyun'un çetesine bağlı Emircan Yılmaz Abhazya'da kökeni belli olmayan bir saldırı sonucu öldürüldü.

6 Ağustos 2023'te Fransa'da firari olan Halil Ay, saklandığı çiftlikte Daltonlar Çetesi mensubu Gülbey Dilsiz tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda Halil Ay ve Gülbey Dilsiz öldürüldü.

Atina suikasti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 11 Eylül 2023'te çeteye mensup 6 kişi araç içinde kalaşnikof silahla saldırıya uğrayarak olay yerinde öldü. Saldırı alan aracın sahte plakalı, içinde ölenlerin de sahte pasaport taşıdıkları tespit edildi.

Cinayetten 10 gün sonra 21 Eylül 2023'te Daltonlar Çetesinden 10 kişi intikam hazırlığındayken emniyet tarafından tutuklandı. Tutuklananlardan iki kişi Atina suikastinde ölen Abdurrahman Tekrü'nün kardeşleri oldukları tespit edildi.



