İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Basketbol Gelişim Merkezi, 7 Şubat 2025 tarihinde AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Birçok kişi ise Basketbol Gelişim Merkezi'nin nerede olduğunu ve nasıl ulaşılacağını araştırıyor. İşte Basketbol Gelişim Merkezi yol tarifleri.