İstanbul Zeytinburnu'nda yer alan Basketbol Gelişim Merkezi'nin ulaşım ve yol tarifi bilgileri haberimizde. Basketbol Gelişim Merkezi, 2024 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı. Metrobüs, Marmaray, Otobüs ile Basketbol Gelişim Merkezi'ne nasıl gidileceğini ve çeşitli ulaşım seçeneklerini sizlerle paylaşıyoruz.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Basketbol Gelişim Merkezi, 7 Şubat 2025 tarihinde AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Birçok kişi ise Basketbol Gelişim Merkezi'nin nerede olduğunu ve nasıl ulaşılacağını araştırıyor. İşte Basketbol Gelişim Merkezi yol tarifleri.
İSTANBUL BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?
-Basketbol Gelişim Merkezi Sahilyolu Kennedy Caddesi’ne 1 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
-Marmaray Kazlıçeşme durağından inince kısa mesafede olan Basketbol Gelişim Merkezi, Seyitnizam-Akşemsettin tramvay durağına 1,6 km uzaklıkta.
-Metrobüs ile gitmek isteyenler ise Cevizlibağ durağına 6 km uzaklıktaki yere ulaşım sağlayabilir.
-Ayrıca, M1A metro hattını kullanarak Zeytinburnu İstasyonu'na inebilir, buradan çıktıktan sonra otobüs duraklarına yönelip merkezi hedefleyen otobüslerden birine binebilir veya yürüyerek kısa bir mesafede merkeze ulaşılabilmektedir.
-Kazlıçeşme Tren İstasyonu'na yürüme mesafesindedir. Ayrıca salonun önünde bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu otobüs durağından 48A Göktürk - Kazlıçeşme, 50K Alibeyköy - Kazlıçeşme ve 85C Davutpaşa-YTÜ - Kazlıçeşme otobüsleri geçmektedir.