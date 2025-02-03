AK Parti İstanbul İl Teşkilatları büyük Kongre'ye hazır

AK Parti İstanbul İl Teşkilatları, büyük bir coşku ve yüksek katılımla gerçekleşen ilçe kongrelerini başarıyla tamamladı.

İstanbul’un 39 ilçesinde, 28 Aralık 2024’te Esenler ‘de başlayan kongre süreci, 19 Ocak 2025’te Fatih’te son buldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 39 ilçede tamamlanan kongrelerin ardından ilçe başkanları ve yeni yönetim kadrolarını belirledi.

Bu süreçte; İstanbul İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları da kongrelerini başarıyla tamamladılar.

"Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti"

Kongreler boyunca Türkiye Yüzyılına olan bağlılık vurgulandı. Bu minvalde hedeflerden ve yapılacak projelerden bahsedildi.

Kongre süreci, ‘’Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti’’ mottosu altında, birlik ve beraberlik içerisinde yürütüldü.

Şimdi ise gözler, 7 Şubat 2025’te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek olan İstanbul 8. Olağan Kongresi’ne çevrildi.

Kongrede bayrak değişimi

Kongrede, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda önemli bir bayrak değişimi yaşanacak. Mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, görevini Abdullah Özdemir’e devredecek.

Tamamlanan ilçe kongrelerinin tamamına Osman Nuri Kabaktepe ve Abdullah Özdemir birlikte katılarak, teşkilatlara bu bayrak değişiminin önemini vurguladılar. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda İstanbul'u daha ileriye taşımak adına ortak bir çaba göstereceklerini ifade ettiler.

AK Parti İstanbul teşkilatları, tarihi kongre diye nitelendirdikleri güne kenetlendi. Teşkilat mensupları, kongrenin yapılacağı salonda çoşkulu bir atmosfer için gerekli tüm hazırlıkları yapıyor. Yeni dönem için yol haritasının belirleneceği gün için heyecanlı bir bekleyiş içerisindeler.

Yüksek katılım bekleniyor

Hazırlıkların hızla devam ettiği AK Parti İstanbul İl Kongresi, 7 Şubat saat 15.00’da Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşecek.

Kongreye İstanbul’un 39 ilçesinden, ilçe ana kademelerinden, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarından ve mahalle yönetimlerinden yüksek bir katılım bekleniyor.

AK Parti İstanbul 8.Olağan Kongresi, teşkilat açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Kongrenin ardından yeni yönetim hız kesmeden hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam edecek.











