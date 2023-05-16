2023 seçimleri cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Batman sonuçları
Batman milletvekili seçim sonuçları 2023
2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Batman’da Yeşil Sol Parti oyların % 57.8’ini alırken AK Parti Batman’da % 29.2 oya sahip oldu. Batman’da CHP % 8.4, MHP % 1.5 oranında oy aldı.
Batman'da kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Ferhat Nasıroğlu - AK Parti
- Keskin Bayrındır - Yeşil Sol Parti
- Zeynep Oduncu - Yeşil Sol Parti
- Mehmet Rüştü Tiryaki - Yeşil Sol Parti
- Nurten Ertuğrul - Yeşil Sol Parti
AK PARTİ BATMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. FERHAT NASIROĞLU
2. SERKAN RAMANLI
3. MURAT GÜNEŞTEKİN
4. MUHSİNE BOZKURT
5. FIRAT TUNÇ
MHP BATMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. RECEP ÇELİKKAYA
2. TEKİN GÜÇLÜ
3. HÜSEYİN KAZAK
4. HAKAN ATALA
5. ALPEREN ÖZDEMİR
CHP BATMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. HÜSEYİN YAŞAR
2. DİCLE ARSLAN
3. ORHAN EKMEN
4. ABDULLAH POLAT
5. MENDUH ATAK
YENİDEN REFAH PARTİSİ BATMAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1. ZİYAULHAK YAMAÇ
2. AHMET SEYİTOĞLU
3. FETHULLAH TAŞ
4. İBRAHİM HALİL YALÇIN
5. ŞAKİR SÖNMEZSOY
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) BATMAN MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI
1. MELEK BAĞLAMIŞ
2. HÜSEYİN SEYİDOĞLU
3. CEMALETTİN BARLAK
4. ENVER ALTUNER
5. UĞUR AKTAĞ
2018 Batman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2018 Batman cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 62,6’sını alırken, Batman Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 31,4’ünü aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 4,1’ini Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1’ini aldı.
2018 Batman milletvekili genel seçim sonuçları
Batman Cumhur İttifakı oy oranı % 26.1 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet Batman’da oyların yüzde 6,2’sini aldı. HDP Batman’da 4 milletvekili çıkardı.
2018 Batman'da hangi parti ne kadar oy aldı?
Batman 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- HDP % 62,1
- AK Parti % 24,9
- SP % 3,1
- CHP % 1,9
2018 seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Batman yerel seçim sonuçları
HDP’nin Batman Belediye başkan adayı Mehmet Demir oyların % 66,03’ünü alırken, AK Parti adayı Murata Güneştekin ise oyların % 28,55’ini aldı.