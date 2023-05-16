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Batman seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Batman seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasıyla birlikte belli oldu. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidildi. 399.376 seçmenin olduğu Batman'da 1.300 sandıkta oy kullanıldı. Seçim sonuçlarına göre Batman'da kazanan milletvekilleri kesin olmayan sonuçlara göre neticelendi. Peki, 2023 seçimlerinde Batman'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Batman milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Batman seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

15:27 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
2023 seçimleri cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası

2023 seçimleri cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası

Batman
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Batman’da seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Batman seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Batman seçim sonuçları, milletvekili seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak Yenişafak seçim sayfasından takip edildi. İşte Meclis’e 5 milletvekili çıkaracak Batman seçim sonuçlarında partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Batman sonuçları

na göre Batman’da % 67.6 Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verirken, Batman’da % 30.9 oranında ise Erdoğan’a oy verdi

Batman milletvekili seçim sonuçları 2023

2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Batman’da Yeşil Sol Parti oyların % 57.8’ini alırken AK Parti Batman’da % 29.2 oya sahip oldu. Batman’da CHP % 8.4, MHP % 1.5 oranında oy aldı.

Batman'da kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Ferhat Nasıroğlu - AK Parti
  • Keskin Bayrındır - Yeşil Sol Parti
  • Zeynep Oduncu - Yeşil Sol Parti
  • Mehmet Rüştü Tiryaki - Yeşil Sol Parti
  • Nurten Ertuğrul - Yeşil Sol Parti

AK PARTİ BATMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. FERHAT NASIROĞLU

2. SERKAN RAMANLI

3. MURAT GÜNEŞTEKİN

4. MUHSİNE BOZKURT

5. FIRAT TUNÇ

MHP BATMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. RECEP ÇELİKKAYA

2. TEKİN GÜÇLÜ

3. HÜSEYİN KAZAK

4. HAKAN ATALA

5. ALPEREN ÖZDEMİR

CHP BATMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. HÜSEYİN YAŞAR

2. DİCLE ARSLAN

3. ORHAN EKMEN

4. ABDULLAH POLAT

5. MENDUH ATAK

YENİDEN REFAH PARTİSİ BATMAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1. ZİYAULHAK YAMAÇ

2. AHMET SEYİTOĞLU

3. FETHULLAH TAŞ

4. İBRAHİM HALİL YALÇIN

5. ŞAKİR SÖNMEZSOY

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) BATMAN MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI

1. MELEK BAĞLAMIŞ

2. HÜSEYİN SEYİDOĞLU

3. CEMALETTİN BARLAK

4. ENVER ALTUNER

5. UĞUR AKTAĞ

2018 Batman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Batman cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 62,6’sını alırken, Batman Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 31,4’ünü aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 4,1’ini Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1’ini aldı.

2018 Batman milletvekili genel seçim sonuçları

Batman Cumhur İttifakı oy oranı % 26.1 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet Batman’da oyların yüzde 6,2’sini aldı. HDP Batman’da 4 milletvekili çıkardı.

2018 Batman'da hangi parti ne kadar oy aldı?

Batman 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. HDP % 62,1
  2. AK Parti % 24,9
  3. SP % 3,1
  4. CHP % 1,9

2018 seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Batman yerel seçim sonuçları

HDP’nin Batman Belediye başkan adayı Mehmet Demir oyların % 66,03’ünü alırken, AK Parti adayı Murata Güneştekin ise oyların % 28,55’ini aldı.

2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

2023 seçimi için YSK'nın takvimi işliyor. Siyasi partileri milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan 13. cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Yurt dışındaki seçmenler oy kullanmaya başladı. Seçim tarihi yaklaştıkça anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ son seçim anketine göre, "İlk turda Cumhurbaşkanımız bu seçimi diğer seçimden daha yüksek bir oyla kazanacaktır" dedi. Cumhurbaşkan seçimi en son anket sonuçları da vatandaşların gündeminde. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Memleket Partisi, YRP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

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18 dakika önce
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Erzincan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları