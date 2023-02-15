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Bayburt’ta kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili oluyor

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta dondurucu soğuklar etkili oluyor. Gece saatlerinde eksi 14 dereceye kadar düşen sıcaklık, gündüz saatlerinde etkisini sürdürerek, eksi 10 derece olarak ölçüldü. Çeşmeler, süs havuzları ve Çoruh Nehri’nin bir kısmı buz tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Bayburt 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:24 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayburt 5 günlük hava durumu

Bayburt 5 günlük hava durumu

Bayburt’ta kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili oluyor. Gece saatlerinde eksi 14 dereceye kadar düşen sıcaklık, gündüz saatlerinde etkisini sürdürerek, eksi 10 derece olarak ölçüldü.

BAYBURT 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bayburt 5 günlük hava durumu için




#Bayburt
#hava durumu
#buz
#soğuk
#meteoroloji
1 saat önce
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Bayburt’ta kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili oluyor
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