Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava şartlarının mevsim normallerine döneceği bildirilirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri başta olmak üzere Bayburt, Trabzon, Artvin, Rize ile Ordu ve Giresun’un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının yaşanacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. İllerin hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:42 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bayburt, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin 5 günlük hava durumu
Bayburt, Ordu, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Artvin çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bununla birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı da bekleniyor.
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