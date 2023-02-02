|
Özgün

Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava şartlarının mevsim normallerine döneceği bildirilirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri başta olmak üzere Bayburt, Trabzon, Artvin, Rize ile Ordu ve Giresun’un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının yaşanacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. İllerin hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:42 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bayburt, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin 5 günlük hava durumu

Bayburt, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin 5 günlük hava durumu

Bayburt, Ordu, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Artvin çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bununla birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı da bekleniyor.

BAYBURT 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bayburt 5 günlük hava durumu için

ORDU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ordu 5 günlük hava durumu için

TRABZON 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Trabzon 5 günlük hava durumu için

RİZE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Rize 5 günlük hava durumu için

GİRESUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Giresun 5 günlük hava durumu için

ARTVİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Artvin 5 günlük hava durumu için



#Bayburt
#Ordu
#Trabzon
#Rize
#Giresun
#Artvin
#hava durumu
#meteoroloji
#kar
#kış
#Doğu Karadeniz
1 saat önce
default-profile-img
Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor
Kastamonu'da korkunç olay: Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan vatandaşın parmağı koptu eli parçalandı
Köy camisindeki yüzlerce yıllık el yazması Kur'an cüzleri korumaya alındı
Avrupa'da ilaç krizi: Yunanistan ve İtalya'da zorluk devam ediyor
İstanbul’da akıl almaz görüntü: Arabayı çöpe attı
Samsung Galaxy S23 serisinin fiyatı ve özellikleri belli oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.