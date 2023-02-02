Bayburt, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin 5 günlük hava durumu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar etkili oluyor. Kabadüz, Gölköy, Çamaş, Korgan ilçeleri başta olmak üzere orta ve yüksek kesimlerde gece başlayan kar etkisini sürdürüyor. Ortalama kar kalınlığının Akkuş'ta 45, İkizce ve Çaybaşı'nda 25 santimetreye ulaştığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirlerin artırıldığı ifade edildi. Ordu 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.