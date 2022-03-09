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Bayburt'ta eğitime 'kar' engeli

"Bayburt'ta yarın okullar tatil mi?" sorusuna Bayburt Valiliğinden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, okullarda eğitime ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacak. Peki okullar ne zamana kadar tatil edilecek? İşte Valiliğin resmi açıklaması.

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Haber Merkezi DHA
Bayburtta yarın okullar tatil mi? (10 Mart 2022)
Bayburt'ta eğitime 'kar' engeli

Bayburt'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.

BAYBYURT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.


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