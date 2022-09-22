Özgün Becayiş anlamı ne, şartları neler? TOKİden becayiş açıklaması
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Becayiş anlamı ne, şartları neler? TOKİ’den becayiş açıklaması

TOKİ sosyal konut başvuruları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. TOKİ başvurularını gerçekleştirenler konutlar arasında geçişin yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular soruyordu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, vatandaşın merak ettiği becayiş imkanına ilişkin açıklama yaptı. TOKİ becayişin olduğunu söyledi. Peki Becayiş nedir, ne demek? İşte becayiş süreci hakkında detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Becayiş nedir, nasıl yapılır? Becayiş zaman yapılır, ne kadar sürede sonuçlanır?
Becayiş nedir, ne demek, anlamı ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular başladı. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. 2+1 TOKİ konutları taksit ve vadelei: Proje çerçevesinde 2+1 konutların/evlerin aylık taksiti 2 bin 280 lira olarak açıklandı. Konut fiyatı 608 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek. TOKİ becayişin olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

3+1 TOKİ konutları taksit ve vadeleri: Proje çerçevesinde 3+1 konutların/evlerin aylık taksiti 3 bin 187 lira olarak duyuruldu. Evin değeri 850 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

TOKİ İş yeri taksit ve vadeleri: İş yerleri 350 bin liradan başlayan fiyatlarla 120 ay vade ile aylık 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, (TOKİ) vatandaşın merak ettiği ‘Konut değiştirme (becayiş) imkanı var mı?’ sorusuna şu şekilde cevap verdi. “Sözleşme imzalama aşamasında vardır.” Peki becayiş nedir, ne demek?

Becayiş nedir, ne zaman yapılır?

  • TOKİ'de kendisine çıkan ev yerine başka bir ev tercihinde bulunmak isteyen adaylar, sözleşme imzalama aşamasında becayiş ile konut değiştirme işlemlerini sağlayabilmektedir. Becayiş aynı zamanda memuriyette de kullanılan bir terimdir.

Becayiş, karşılıklı olarak iki devlet memurunun yer değiştirmesi anlamına gelir. Aynı kurumda görev yapan iki devlet memuru bazı nedenlerden dolayı yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Bu yer değiştirme talebi karşılıklı olarak yapılan bir yer değişikliğini ifade eder. Yani burada önemli olan becayiş yapacak kişilerin aynı kurumda çalışıyor olmasıdır.

Becayiş yapmak isteyen kişiler genellikle aile birliğini kurmak için bunu yaparlar. Eşi öğretmen olan bir kişi eşinin çalıştığı yere gitmek için becayiş talebinde bulunabilir. Bunun gibi birçok nedenden dolayı becayiş yapma şansı vardır.

Becayiş işlemi ne zaman sona erer?

Becayiş işlemi yapmak için gerekli olan belgeler vardır. Bu belgeler çalışılan kurumdan kolayca öğrenilebilir. Bu belgeler hazırlandıktan sonra dilekçe yazarak becayiş talebinde bulunmak gerekmektedir. Bu işlemler kurumlara ve kişilerin çalıştığı unvana göre değişiklik gösterebilir.

  • Tabi genel olarak bu süreç dilekçe verildikten sonra 15 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu sürenin şehre, kuruma ve buna benzer unsurlara göre değişiklik göstermesi mümkündür.

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